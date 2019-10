Washington Nationals stakk av med seieren i World Series

Washington Nationals ble årets vinnere i sin aller første World Series. De sto bak en historisk rekke.

Det hadde aldri skjedd før at de seks første kampene i World Series hadde endt med borteseier, og sannelig endte ikke den sjuende og avgjørende også opp med borteseier. Houston Astros hadde sjansen til å ta sin annen MLB-tittel på tre år, men i stedet var det Washington Nationals som vant 6-2.

Nationals vant de to første kampene, før forhåndsfavoritten Houston Astros tok de tre neste. Men Texas-laget maktet ikke å sette matchballen, og det utnyttet hovedstadsklubben.

Hjemmelaget ledet 2-0 foran matchens sjuende inning. Da overtok bortelaget og avgjorde definitivt i siste inning. Howie Kendrick og Houston-fødte Anthony Rendon bidro med home runs.

Washington Nationals ble for øvrig stiftet i 1969 og holdt til i Canada under navnet Montreal Expos fram til 2005. Sist gang et lag fra USAs hovedstad vant MLB-tittelen var i 1924, og laget var Washington Senators. Det laget flyttet til Minnesota og har siden 1961 hatt navnet Minnesota Twins.

