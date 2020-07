Washington Redskins bytter navn etter rasismekritikk. Nå anklages de for seksuell trakassering

Klubbens eier har avslått å kommentere saken.

I kjølvannet av drapet på George Floyd fikk NFL-laget Washington Redskins hard kritikk for klubbnavnet sitt som mange mener er rasistisk.

Nettavisen omtalte i juni kravet som ble fremmet av flere politikere, blant dem Washington-ordfører Muriel Bowser som uttalte at «det er på høy tid for laget å gjøre noe med det som fornærmer så mange mennesker.»

I midten av juli bekreftet også klubben selv at de bytter navn etter flere år med kritikk mot det som sees på som nedsettende mot urbefolkningen i USA.

- Mest miserable opplevelsen i mitt liv

Få dager etter avgjørelsen rammes Washington DC-laget av nye problemer.

Nå vitner nemlig 15 tidligere ansatte kvinner om seksuell trakassering de opplevde under sin tid i klubben, det skriver Washington Post.

Klubben skal nå ha startet en etterforskning etter at kvinnene, samt to journalister som fulgte laget tett i lang tid, alle har fortalt at de ble utsatt for seksuell trakassering og verbale påhopp.

Klubbeier Dan Snyder er i hardt vær. Foto: Patrick Semansky (AP)

Avisen skal ha gjennomført intervjuer med over 40 tidligere ansatte i organisasjonen. 14 av de 15 kvinnene skal ha skrevet under på en taushetserklæring som sier at de kan risikere rettslig forfølgelse om de går ut med sine navn.

Allikevel er det en av kvinnene som har stått frem og kalt sin tid i klubben som den «mest miserable opplevelsen i hennes liv.»

Hun uttaler at hun blant annet skal ha fått beskjed om å ha på seg tettsittende klær i møter med kunder.

- Alle tolererte det fordi vi visste at om vi klaget så fantes det 1000 andre mennesker der ute som skulle kunne erstatte oss på et blunk, uttaler Emily Applegate til Forbes.

Kraftige anklager

Anklagene er ikke rettet direkte mot eier Dan Snyder eller tidligere klubbpresident Bruce Allen, men Snyder får krass kritikk for å ha fostret en kultur der slik oppførsel ble tolerert.

En av kvinnene sier at hun fikk kommentarer fra ansatte i klubben.

- Han fortalte meg at jeg hadde en flott bakdel til å være hvit, skal Alex Santos, som er tidligere direktør for de profesjonelle utøverne i klubben, ha sagt ifølge Nora Princiotti, en av kvinnene som anklager klubben.

Santos fikk sparken i klubben forrige uke.

- Den generelle oppfattelsen var at jeg burde bruke mindre klær, uttaler Princiotti videre.

Den norske NFL-eksperten Jørgen Hoff uttalte seg om Redskins-navnet til Nettavisen i juni.

Han påpekte at det er vanskelig å sette seg inn i de sosiale og kulturelle forholdene og følelsene rundt Redskins-navnet, men han poengterer at navnedebatten i DC ikke er et nytt fenomen.

- Debatten har pågått siden 60-tallet, og selvfølgelig fått fornyet relevans og styrkede argumenter for dem som krever endring i lys av siste tids hendelser i USA, sier Hoff til Nettavisen.

Hoff mener det er lite sannsynlig at noen ville startet opp et lag i dag, med et slikt navn og mener navnvalget ikke var kontroversielt da det ble gjort på 30-tallet.

- I en 2020-kontekst ville det jo være fullstendig umusikalsk å opprette et nytt idrettslag og gi det et navn det for lengst er ordbokdefinert som støtende og stigmatiserende. Samtidig skal man ikke glemme at Redskins-navnet stammer tilbake fra 1933 og ble til i en helt annen verden enn den vi lever av i dag.

NFL-laget fra Washington DC er et av de mest tradisjonsrike lagene i amerikansk idrett. De har vunnet fem NFL-mesterskap siden de ble etablert i 1932. Tre av disse titlene er Super Bowls, den siste i 1992.