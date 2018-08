Watford med full pott etter seier mot Crystal Palace

Watford tok sin tredje strake seier da Crystal Palace ble slått 2-1 på Vicarage Road søndag. Alexander Sørloth fikk spille de siste minuttene for gjestene.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson hadde nok en gang plassert Alexander Sørloth på benken søndag. Fra sidelinjen fikk de se at laget misbrukte flere gode sjanser til å ta ledelsen borte mot Watford.

Hjemmelaget kan takke sin keeper Ben Foster for at de ikke hadde sluppet inn mål da lagene gikk til pause. 35-åringen vartet opp med et par vanvittige reaksjonsredninger da nordmannens spissrival, Christian Benteke, og James McArthur avsluttet fra kloss hold.

For Watford var Roberto Pereyra og Abdoulaye Doucouré nærmest, men kampen var målløs da lagene gikk til pause.

Rett i strupen

Etter hvilen skrudde hjemmelaget opp tempoet og gikk rett i strupen på Crystal Palace. Før minuttet var spilt smalt Will Hughes til fra kort hold, men nok en gang fikk publikum se keeperprestasjoner på øverste hylle. Denne gangen av Wayne Hennessey.

Men åtte minutter etter hvilen satt den for Watford, da Pereyra satte sin tredje scoring for sesongen. Capoue gjorde grovarbeidet da han tråklet seg oppover banen fra egen banehalvdel før han serverte argentineren ballen på venstrekanten.

Watford økte ledelsen med tjue minutter igjen å spille. Fra sin venstrekant så José Holebas at Hennessey sto langt ute. Og da alle forventet et innlegg sendte grekeren ballen i en perfekt bue over Crystal Palace-keeperen, og doblet ledelsen.

Wilfried Zaha sørget for spenning i kampen de siste ti minuttene da han rykket forbi et par mann og sendte ballen mellom beina på Ben Foster.

Sørloth inn

I et forsøk på å redde poeng satte Hodgson inn Alexander Sørloth da seks minutter av ordinær tid gjensto. Kun få minutter senere markerte han seg i en hodeduell i feltet, men headingen gikk utenfor Watford-målet.

Dommer Anthony Taylor la til fem minutter, noe som ga Sørloth og Crystal Palace tid til å jakte utligningsmålet. Og med sekunder igjen av overtiden burde Joel Ward ha sørget for poengdeling, men på utrolig vis headet han ballen utenfor målet fra fem meters hold.

Flere sjanser fikk ikke Crystal Palace, som dermed blir stående med tre poeng etter tre kamper. Watford står derimot med ni poeng av ni mulige etter tre kamper, og ligger på andreplass på tabellen. Kun Liverpool ligger foran på målforskjell.

Watford tar imot Tottenham neste runde, mens Crystal Palace møter Southampton hjemme.

(©NTB)

