Watford-spiller reagerer på anklager om at de forsøker å få sesongen avlyst

Watford-spiller tok til sosiale medier for å svare på kritikk på klubbens håndtering av koronaviruset.

Lørdag kveld endte Watford-stopper Christian Kabasele opp i en diskusjon på Twitter. En bruker på det sosiale mediet beskyldte Premier League-profilen og resten av klubben for å forsøke å få sesongen stoppet slik at de unngår nedrykk.

Denne kommentaren fikk Kabasele til å regarere.

- La meg forklare vår taktikk. Vi gjennomfører én injeksjon av Covid-19 én gang i uken. Vi trekker hvilken spiller eller medlem av staben som skal få det, og på denne måten er vi sikre på at vi aldri må spille igjen og vi unngår nedrykk, svarer Kabasele til brukeren som som beskylder Watford for å «ha en taktikk for å forsøke å unngå nedrykk» og at denne er «latterlig gjennomsiktig».

Saken er omtalt av flere store medier.

Risikerer nedrykk

Den sarkastiske spøken var myntet på kritikk om at Watford-spillerne ikke ønsker å vende tilbake til trening og etterhvert få sesongen igang igjen.

Watford ligger på 17.plass med 27 poeng, like mange poeng som Bournemouth på nedrykksplass da sesongen ble stoppet.

Det er bekreftet at Adrian Mariappa er en av de smittede spillerne av totalt tre personer i Watford sin tropp. De to andre er ansatte i klubben.

Lagkaptein Troy Deeney er en av spillerne som har nektet å vende tilbake til trening på grunn av helsebekymringer i familien. Han har også tatt til orde for sin skepsis til å gjenoppta sesongen.

Watford er også en av klubbene som har vært negative til å spille de resterende kampene på nøytrale baner.

Det er totalen av alle disse tingene som har fått kritikere i sosiale medier til å rette pekefingeren mot nettopp Watford.

Christian Kabasele i duell med Mohamed Salah tidligere denne sesongen. Foto: James Wilson (Pa Photos)

- Ikke et spørsmål om å være feig

Kabasele gikk søndag ut på Twitter og utdypet sin mening om kritikken.

- Kan jeg få le av noen som sier til andre at de ikke vil komme tilbake på jobb, når de faktisk har dratt tilbake til jobben. Dette er ikke et spørsmål om å være feig eller ikke, når du faktisk kan drepe noen i husholdningen din om de får viruset fra deg. Var det noe mer? spør Kabasele tørt til kritikerne.

Premier League bekreftet lørdag at det er ytterligere to smittede fra to ulike klubber i ligaen.

- Premier League kan i dag bekrefte at tester utført 19. mai, 21. mai og 22. mai har to testet positivt i to ulike klubber av totalt 996 tester blant spillere og ledere for Covid-19, skriver Premier League i en uttalelse.

Søndag bekreftet Bournemouth at en spiller i troppen deres er smittet.

Klubben opplyser at spillerens identitet ikke blir offentliggjort og ber om respekt for det.

Joshua King spiller for klubben. Nordmannen sliter med astma og reiste hjem til Norge da ligaen ble utsatt på ubestemt tid.

I et intervju med BBC i helgen uttalte Premier League-sjef Richard Master at han «er så trygg som han kan være» på at denne sesongen vil komme igang igjen.

En oppstart 12. juni har vært nevnt for Premier League, men Masters gjør det klart at det er litt for tidlig å si eksakt hvilken da i juni ligaen starter opp igjen.