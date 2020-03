Wayne Rooney før cupoppgjøret mot United: - Alle forstår at jeg vil at Derby skal vinne

.. og skulle han score mot gamleklubben, vil han ikke holde igjen i feiringen.

Wayne Rooney er en av Manchester Uniteds absolutt største spillere gjennom tidene. Den engelske legenden spilte på Old Trafford fra 2004 til 2017, og kan vise til flere store bragder for klubben.

I løpet av sin tid på Old Trafford vant han fem Premier League-trofeer, FA-cupen én gang, og kunne også heve Champions League- og Europa League-trofeet én gang hver i løpet av sine 13 år i klubben.

Han innehar også rekorden for spilleren med flest mål i klubbens historie. Han stoppet nemlig på 253 mål på 559 kamper i løpet av sin United-karriere, og gikk dermed forbi Bobby Charlton.

Kommer til å feire

Før sitt oppgjør mot gamleklubben i FA-cupens femte runde med Derby førstkommende torsdag innrømmer Rooney at dersom han på ny finner nettmaskene, så vil han ikke holde igjen:

- Selvfølgelig (kommer jeg til å feire). Jeg elsket tiden min i Manchester United, men jeg er Derby-spiller, og ønsker å vinne med Derby. I 90 minutter, eller i 120 minutter, så ønsker jeg at Manchester United skal tape, sier Rooney til Uniteds hjemmeside.

Han legger uansett ikke skjul på at klubben i hans hjerte fortsatt er de rødkledde fra Manchester:

- Alle forstår at jeg ønsker at Derby skal vinne, men etter den kamper er jeg Manchester United-supporter igjen, og ønsker at de kommer til å vinne, sier den legendariske angriperen.

LEGENDE: Wayne Rooney spilte 13 år i Manchester United. Foto: Oli Scarff Adrian Dennis Ian Kington Andrew Yates Lindsey Parnaby (AFP)

Rooney sluttet seg til Derby i januar, etter at han forlot den amerikanske klubben DC United. Ved siden av å være spiller for klubben, så har 34-åringen også en trenerrolle ved siden av hovedtrener Philip Cocu.

Derby måtte gjennom omkamp i cupens fjerde runde mot Northampton. Der vant de 4-2, og Rooney scoret Derbys fjerde mål fra straffemerket.

Nå er han tydelig på at han ser frem til å tråkke ut på sine gamle hjemmearena, denne gangen som bortelag og underdog:

- Jeg klarer ikke vente! Da jeg så trekningen, så ville jeg møte Manchester United. Vi satt på lagbussen, faktisk, på vei tilbake til hotellet før en kamp da trekningen fant sted. Alle jubler da vi fikk United, sier Rooney.

Solskjær-gjensyn

Kampen betyr også et gjensyn med Ole Gunnar Solskjær. Manchester Uniteds nåværende trener delte bane med Rooney fra 2004 til han la skoene på hylla i 2007. Rooney forteller at det blir et gledelig gjensyn:

- Jeg har sett Ole et par ganger nå som han er tilbake i jobben, og det blir godt å se ham, Michael Carrick, og en del av de andre spillerne som var der mens jeg spilte, sier angriperen.

- Men dette er en kamp som tilbyr oss en mulighet til å ta oss til kvartfinalen i FA-cupen, og for United er det fort dette og Europa League som er de to mulighetene de har til å heve et trofé denne sesongen, sier Rooney.

GAMLE LAGKAMERATER: Ole Gunnar Solskjær og Wayne Rooney spilte sammen i United. Foto: Jon Super (AP)

Også Solskjær er tydelig på at United må være varsomme på at selv om Rooney er aldrende, så har han fortsatt et hav av kvalitet han kan tilby sin nåværende klubb:

- Wayne kommer til å vise det han kan, og han ønsker selvfølgelig å vise at det fortsatt er kamplyst i en gammel hund. Vi må være på hugget og ikke gi ham plass i mellomrommet eller på midtbanen, sier Solskjær til The Guardian.

- Mot slutten da han spilte på midtbanen så hadde en pasninger som Paul Scholes. Han ga absolutt alt han hadde for klubben og det setter vi alle stor pris på, sier Solskjær.

Han kommer uansett med en liten advarsel til sin tidligere lagkamerat, dersom han skulle våge å score mot klubben han spilte for i over et tiår:

- Hvert eneste mål han skulle finne på å score vil bety at vi visker ut ett av de han scoret for Manchester United. Så han har nok ikke lyst til å score for mange, sa en lattermild Solskjær.

Etter sin tid i United returnerte Rooney til Everton, som erstatter for Romelu Lukaku som ble hans erstatter igjen i United. Én sesong inn i sin kontrakt med moderklubbben bestemte han seg for å gi USA en sjanse med DC United.

Denne sesongen har Rooney scoret tre mål på ni kamper for Derby som ligger på 13. plass. Det er hele 21 poeng opp til serieleder West Bromwich, som ligger best an til opprykk til Premier League.