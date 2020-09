Wayne Rooney fryktet at Liverpool skulle kapre stjernen: - Da er det avgjort

Den tidligere Manchester United-mannen gjorde det helt klart at han ikke ønsket å se Thiago Alcantara i Liverpool. Nå ser det ut til at Rooneys mareritt blir virkelighet.

Ryktene om at Thiago Alcantara var aktuell for Liverpool har svirret lenge og torsdag ble det klart at spanjolen etter alt å dømme signerer for Merseyside-klubben.

Ifølge flere velinformerte journalister, som James Pearce i The Athletic, må Liverpool ut med en totalpakke på 30 millioner euro for Bayern München-spilleren.

Det er ventet at Thiago vil undertegne en fireårsavtale allerede fredag.

Rooney: - Da er det avgjort

Akkurat det kommer nok som dårlig nytt for Manchester United-legenden Wayne Rooney. Han gjorde det nemlig helt klart for en tid tilbake at han ikke ønsket at rivalklubben skulle slå kloa i den spanske midtbanemaestroen.

Det var i sin spalte for The Sunday Times at Rooney tok opp dette rett i forkant av Champions League-finalen i august, der Thiago og Bayern til slutt løftet trofeet.

TIL LIVERPOOL: Thiago Alcântara blir Liverpool-spiller, ifølge britiske medier. Foto: (NTB scanpix)

- Hvis Liverpool får tak i Thiago fra Bayern München, så er tittelkampen allerede avgjort. Det er en bedre signering enn om Manchester City hadde fått Lionel Messi, skrev Rooney i spalten.

- Han er en av de beste midtbanespillerne i verden og jeg håper virkelig ikke han drar til Liverpool. Han kan vinne ballen, holde på den og få ting til å skje. Han er heller ikke redd for å takle, skrev Rooney om 29-åringen.

Manchester United har også blitt koblet med Thiago i dette overgangsvinduet, men det er ikke første gang at midtbanespilleren kobles med Rooneys gamle klubb.

I 2013, før han endte med å dra fra Barcelona til Bayern for 25 millioner euro, var han på det nærmeste klar for Manchester United, men avtalen kollapset i siste sekund.

- Thiago kom nesten til United i 2013 og nå er det Liverpool som er koblet med ham, skrev Rooney i The Times-spalten.

- Moyes stoppet Thiago-overgang

Ifølge journalist Daniel Taylor i The Athletic så hadde tidligere United-sjef sir Alex Ferguson håndplukket Thiago til Uniteds midtbane sommeren 2013.

En avtale var ifølge Taylor på det nærmeste klar. United hadde fulgt spilleren i lang tid og partene var enig om de personlige betingelsene, men så skjedde det noe:

David Moyes, som da akkurat hadde tatt over for Ferguson som manager i United, følte han ikke hadde nok kjennskap om spilleren og kansellerte overgangen.

Thiago dro i stedet til Bayern, der han endte opp med å vinne sju ligatitler, fire cuptitler og nå i august var han altså med å løftet Champions League-pokalen.