Wayne Rooney langer ut mot myndighetene, FA og Premier League: - Vil aldri tilgi dem

Den engleske veteranspissen mener fotballspillere ble brukt som prøvekaniner og at han opplever en mangel på ledelse fra øverste hold.

Wayne Rooney, som nylig har fått jobb som spaltist for den engelske storavisen The Times, langer ut mot både myndighetene og fotballforbundet (FA) i England.

Den tidligere Manchester United-spissen synes det er en skam at det ble ventet å slenge med å ta en avgjørelse rundt videre fotballspill på balløya.

Fredag denne uken ble det kjent at Premier League stoppes fram til 4. april. Da hadde allerede flere profiler blitt syke med det svært smittsomme koronaviruset.

LES OGSÅ: Hevdet Ronaldo vil gjøre om egne hoteller til sykehus. Nå avfeies historien som oppspinn

Rooney: - Mangel på ledelse



Arsenal-manager Mikel Arteta, og Chelsea-stjernen Callum Hudson-Odoi er blant dem som skal ha fått viruset, mens det var bekymring for at også Manchester Citys Benjamin Mendy hadde fått viruset etter at et familiemedlem hadde symptomer.

Rooney mener det gikk alt for lang tid før det ble tatt affære.

- Hvorfor ventet vi helt til fredag med dette? Hvorfor måtte Mikel Arteta bli syk før fotballederne i England tok den rette avgjørelsen? skriver Rooney i sin kronikk, gjengitt av avisen The Telegraph.

LES OGSÅ: Tottenham-stjernes familie utsatt for knivran

- For både spillere, ansatte og familiene deres har det vært en uke full av bekymringer. Vi har følt at det har vært mangel på ledelse fra myndighetene, fotballforbundet og Premier League, fortsetter Derby County-spilleren.

Selv om de største ligaene i England nå er stoppet, fortsetter de likevel med kamper nedover i divisjonene og mange mennesker samles på tribunen.

- Ble brukt som prøvekaniner



Det øker risikoen for at koronaviruset skal spre seg ytterligere i England.

Rooney mener at statsminister Boris Johnson forsøkte å «dukke unna» spørsmålet om at fotballen skulle stoppes så lenge som mulig, på grunn av at det er så mye penger involvert i toppfotballen, spesielt Premier League.

LES OGSÅ: Hevder planen om å starte Premier League igjen i april er «latterlig»

- Etter krisemøtet, ble det i det minste tatt en riktig avgjørelse. Fram til da føltes det som om fotballspillere i England ble brukt som prøvekaniner, skriver Rooney.

- Vil aldri tilgi det



Veteranen er nå bekymret for sine nærmeste og sier han aldri vil tilgi myndigheten om noen i hans nærmeste familie nå blir hardt rammet av koronaviruset.

- Jeg vet hvordan det føles. Hvis noen i min familie blir smittet på grunn av meg, fordi jeg måtte spille, og de blir kritisk syke, så kan det bli aktuelt for meg å aldri spille igjen. Da vil jeg aldri tilgi myndighetene, skriver Rooney for The Times.

LES OGSÅ: Klar tale fra Premier League-toppen: - Sesongen må nulles

34-åringen fra Liverpool kom tilbake til engelsk fotball i januar i år da han signerte for Derby County. Han har de siste årene spilt for DC United i USAs MLS.