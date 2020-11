WBA-spillere koronasmittet før Solskjær-møte

West Bromwich-manager Slaven Bilic bekrefter at noen av hans spillere har testet positivt for korona før lørdagens kamp mot Manchester United.

– Vi har hatt noen positive spillere, men jeg kan ikke nevne navn. Vi gjør alt vi kan, vi venter på resultatene, sa Bilic, ifølge BBC.

Tidligere har Bilic måtte klare seg uten Branislav Ivanovic og Matheus Pereira, som testet positivt for korona i opptakten til 0-1-tapet for Tottenham 8. november. I tillegg har angriper Callum Robinson testet positivt etter landskamp for Irland. De tre spillerne er klare til å møte Ole Gunnar Solskjærs menn.

Bilic har også flyttet på lagets treningstid for å avvente nye resultater fra de koronasmittede spillerne.

Oppgjøret på Old Trafford starter lørdag klokken 21.



