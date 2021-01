WBA ut av FA-cupen på straffespark: – Ikke godt nok

Premier League-laget West Bromwich Albion måtte si takk for seg i FA-cupen etter å ha tapt på straffespark for Blackpool fra nivå tre.

Etter 2-2 i selve kampen ble det 3-2-seier til hjemmelaget på straffespark. Sulley Kaikai misbrukte en matchball da han skjøt i stolpen med Blackpools siste straffe, men han ble berget av keeper Chris Maxwell, som reddet det påfølgende skuddet fra WBA-spiller Matheus Pereira.

Maxwell ble den store helten for laget fra nedre halvdel i League 1 med tre strafferedninger.

Det var for øvrig Pereira som utlignet til 2-2 for WBA i det 81. minutt, med et straffespark.

– Straffesparkene våre var ikke gode nok. I øyeblikket har vi bare en frisk spiss, men det mest skuffende er at baklengsmålene våre kom av konsentrasjonssvikt, sa WBA-manager Sam Allardyce til BBC.

– Vi er ikke gode nok til å score, og vi er ikke gode nok til å tette igjen. VI må løse begge problemene, og da trenger vi nye spillere.

Burnley berget seg

WBA var ikke alene om å slite mot antatt langt svakere motstand. Burnley lå under mot MK Dons inntil Matej Vydra utlignet med siste spark i ordinær tid. Også den kampen gikk til straffespark, men der viste PL-laget seg å ha best kontroll over nervene.

Cameron Jerome så lenge ut til å bli matchvinner for MK Dons, men Vydra skled inn 1-1 på overtid.

Begge lag hadde sjanser i ekstraomgangene, men Ben Gladwin skjøt i stolpen for MK Dons og var veldig nær å avgjøre kampen.

Vydra misset med Burnleys første straffespark, men keeper Will Norris berget både ham og laget da han reddet skuddene fra Lasse Sørensen og Ben Gladwin. Burnley vant 4-3.

Etterlengtet

Fulham var et tredje lag som ble tatt til ekstraomganger av et lag fra lavere divisjoner, men to raske mål av Bobby Decordova-Reid og Neeskens Kebano ordnet 2-0-seier i byderbyet mot Queens Park Rangers.

Tidligere på dagen måtte Everton ha ekstraomganger for å slå Rotherham 2-1.

Det ble avansement også for tabelljumbo Sheffield United, som med 3-2 borte mot Bristol Rovers kunne feire sin første seier på nesten et halvt år. 21 kamper uten seier var fasit siden sist, men Jayden Bogles vinnermål brøt den stygge rekken for skadde Sander Berges lag.

(©NTB)

