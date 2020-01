Weidle raskest på utfortrening, Lie kjørte feil

Kira Weidle fra Tyskland var raskest i den første treningsomgangen før kvinnenes verdenscuputfor i Zauchensee. Kajsa Vickhoff Lie kjørte feil.

Lie, som er eneste norske deltaker i helgens verdenscuprenn for kvinner i Østerrike, kom i mål til 16. beste tid drøyt to sekunder bak bestetiden, men hun hadde to feil portpasseringer underveis og ville blitt diskvalifisert om det var renn torsdag.

Weidle suste inn til bestetid fra startnummer 17, men mest imponerte den østerrikske hjemmefavoritten Nicole Schmidhofer. Tittelforsvareren i utforcupen la inn et par bremsesvinger i målhenget, men hadde likevel nest beste tid 0,24 sekund bak Weidle.

Ester Ledecká fra Tsjekkia, som leder utforcupen denne sesongen, var tredje raskest.

Det er oppsatt en ny treningsomgang fredag før lørdagens verdenscuprenn. Søndag er det superkombinasjon i Zauchensee med super-G og slalåm.

Petra Vlhová hadde 31. beste tid torsdag. Først etter fredagens trening bestemmer hun om hun skal kjøre utforrennet i håp om å ta innpå Mikaela Shiffrin i verdenscupen sammenlagt. Shiffrin har på sin side ennå ikke bestemt om hun skal kjøre kombinasjonen søndag.

(©NTB)