Weng og Johaug avslører Flugstad Østbergs gest: - Det er sterkt gjort

Ingvild Flugstad Østberg er satt på sidelinjen, men det hindrer henne ikke i å være en viktig støttespiller for lagvenninnene på det norske langrennslandslaget.

LILLEHAMMER (Nettavisen): Det er fortsatt usikkert når Østberg vil være tilbake på startstreken igjen etter at hun ikke har fått godkjent helseattesten.

Hun skulle etter planen ha deltatt i verdenscupen i både Ruka forrige helg og Lillehammer denne helgen, men i stedet må hun følge det hele fra sidelinjen.

Lagvenninnene Therese Johaug og Heidi Weng drar imidlertid fortsatt nytte av Østberg selv om hun ikke er på plass på Lillehammer.

Til Nettavisen avslører de to løperne som ble henholdsvis nummer én og tre på Lillehammer lørdag støtten de får av Østberg.

Før hvert eneste løp tikker det nemlig inn en melding på telefonen. Den er fra Østberg som kommer med lykkeønskninger og oppmuntrende ord.

Les også: Sundby avslører mysteriet

- Veldig sterkt gjort



De norske langrennsjentene setter stor pris på gesten.

Johaug forteller at det ikke var noe unntak i forbindelse med lørdagens 15 kilometer på Lillehammer.

- Jeg har fått meldinger både før og etter løpet. Ingvild følger utrolig med og hun er en fantastisk jente som unner alt og alle godt. Hun er virkelig en støttespiller selv om hun sitter hjemme. Hun ønsker meg lykke til og sender oppmuntrende ord selv om hun er i en vanskelig tid selv. Det er vanskelig når hun sitter hjemme og skulle ønske at hun kunne ha gått her selv, sier Johaug til Nettavisen.

Les også: Reagerer kraftig: - Dere kaster et skolebarn til ulvene, Norge



VANT IGJEN: Therese Johaug var klart best på Lillehammer lørdag. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Weng er også imponert over Østberg.

- Jeg synes Ingvild skal ha veldig mye ros for at hun sender meldinger, gratulasjoner og lykkeønskninger. Det synes jeg er veldig bra og sterkt gjort. Det setter jeg veldig stor pris på, sier Weng til Nettavisen.

Les også: Uhrenholdt Jacobsen forbauset

Østberg har det tøft

De legger ikke skjul på at Østberg har det tøft. Hun vil helst konkurrere slik som dem.

- Jeg skulle gjerne ønsket at Ingvild kunne stilt til start her på Lillehammer. Det er klart at det er tøft å være i den situasjonen hun er i nå. Da jeg var ute, selv om det var en helt annen sak, så var kanskje de første helgene de verste. Når man er vant til å være i sirkuset og reise rundt på skirenn så er det ganske sårt å skulle sitte hjemme og se på skirenn. Jeg føler helt klart med henne. Jeg håper bare at hun fortest mulig kan komme tilbake på startstreken, forteller Johaug.

Når det blir er fortsatt usikkert.

Landslagstrener Ole Morten Iversen tror det kan skje før nyttår, men gir ingen lovnader.

- Jeg har skjønt at det ikke skal være så langt unna. Jeg har et håp om at vi får se henne på skirenn av denne siden av nyttår, men det er ikke noe doktoren har sagt. Det er bare å være tålmodig. Det tror jeg er smart for hennes del. Det er en viss realisme i at hun snart er på startstrek. Så får vi se om det blir to, tre eller fire uker, forteller Iversen til Nettavisen.

Les også: Johaug kommer med en advarsel før debuten til Norges supertalent

ROSER ØSTBERG: Trener Ole Morten Iversen er imponer over Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Han er ikke overrasket over at Østberg tar seg tid til å støtte Johaug og de andre selv om hun selv er ute.

- Det er Ingvild i et nøtteskall, måten hun støtter de andre selv om det butter litt for henne selv. Det er helt fantastisk, sier Iversen.

Les også: Sportsintervjuet: Camilla Herrem

Landslagstreneren vet også at Østberg har det krevende.

- Hun har det nok tøft på den måten at hun synes det er kjedelig. Hun ville klart brukt dagene til noe annet enn å være hjemme. Når hun så hvor bra de gikk i Ruka, så ville hun har vært der. Det å ikke få skirenn ... det er livet hennes. Det går nok innpå henne, men jeg har inntrykk av at hun takler det bra. Det går fremover og hun er positiv og løsningsorientert. Det er ikke så at hun har gravd seg ned og alt er håpløst, forklarer Iversen.

Søndag får trolig de norske jentene nye meldinger av Østberg når det skal konkurreres i stafett på Lillehammer.

Norge stiller med Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug og Heidi Weng på førstelaget som er store favoritter.