Weng og Johaug ubekymret for Karlsson

Norges beste langrennsløpere lar seg ikke skremme av svenskenes store håp.

BOGSTAD (Nettavisen): Det ble en spesiell sesong for Frida Karlsson i vinter.

Etter å ha prestert glimrende under VM i Seefeld i 2019 var det knyttet store forventninger til den unge svensken denne sesongen, men det ble mange nedturer for Karlsson.

Hennes fysiske tilstand gjorde at hun fikk startnekt av eget forbund og hun gikk dermed glipp av deler av sesongen.

Men mot slutten av sesongen viste hun hvorfor mange mener hun kan bli den neste store i langrennssirkuset da hun slo selveste Therese Johaug på 30-kilometeren i Holmenkollen.

KONKURRENTER: Frida Karlsson, Heidi Weng og Therese Johaug. Foto: (Bildbyrån/NTB Scanpix)





Ikke skremt

I den norske leiren er det imidlertid få tegn til bekymring for at det blir noe troneskifte med det aller første.

Therese Johaug var i en helt egen klasse forrige vinter etterfulgt av lagvenninne Heidi Weng.

Ingen av dem lar seg foreløpig skremme av Karlsson lovende prestasjoner.

- Nei, jeg gjør ikke det, sier Weng til Nettavisen.

- Hvorfor ikke?

- Jeg tror hun må bli litt eldre først - kanskje, forteller Weng.

I stedet trekker Weng frem lagvenninnen Johaug som den eneste hun egentlig bekymrer seg for å møte i sporet til vinteren.

- Jeg vet ikke om jeg er så redd for noen andre enn henne, forklarer Weng.

TRENER FOR NY SESONG: Therese Johaug og Heidi Weng på trening ved Bogstad i Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)





Trigger Johaug

Johaug som vant verdenscupen suverent med 811 poeng foran Weng denne sesongen, virker heller ikke å la seg skremme av at hun ble slått av Karlsson i sesongens siste renn.

- Det er tap og vinn med samme sinn. De hadde bedre ski enn meg. Jeg følte meg sterkere enn henne den dagen og det var jeg for så vidt også da jeg var over ett minutt og tjue sekunder foran. Men samtidig så er det en utendørsidrett man holder på med og man er nødt til å ha gode ski skal man stå øverst. Vi bommet litt på slutten og da er det «fair» at hun vinner, sier Johaug til Nettavisen.

Selv om hun ikke liker å tape, så lar hun seg motivere av hardere konkurranse.

- Det klart det gjør det. Det er som jeg har sagt hele tiden, det er artigere å vinne skirenn hvis man akkurat klarer å ta det enn hvis man er langt foran, forteller Johaug.

Så gjenstår det å se til vinteren om Karlsson kan nærme seg både Weng og Johaug dersom det blir skirenn.

Foreløpig planlegger Det internasjonale skiforbundet (FIS) for en tilnærmet normal verdenscupsesong, men alt avhenger av hvordan virussituasjonen er til høsten og vinteren.