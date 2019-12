Weng slakter egen vurdering på første etappe av Tour de Ski: - Idiotisk

Heidi Weng trodde hun hadde ødelagt for seg selv allerede på første etappe av Tour de Ski. Slapp med skrekken.

LENZERHEIDE (Nettavisen): Det var som ventet Therese Johaug som vant lørdagens 10-kilometer i sveitsiske Lenzerheide.

Johaug hadde kontroll fra start til mål, men avstanden var til slutt ikke mer enn «bare» 12,3 sekunder ned til Weng som ble nummer to.

Weng var selv fornøyd med 2. plassen etter løpet, men til Nettavisen forteller hun at hun fryktet det verste allerede på den andre runden i løypene i Sveits.

- Først så synes jeg det var greit, men så tenkte jeg «hva er det jeg har gjort?», sier Weng til Nettavisen.

- Idiotisk



Weng var nemlig den eneste som prøvde å henge på Johaug som kjørte på fra start. Etter drøye fire kilometer måtte hun imidlertid gi slipp på lagvenninnen.

- For min del så var det en litt idiotisk åpning. Jeg tror det var litt overtenning. Jeg tror jeg hadde hatt mer glede av å åpne fornuftig og heller hatt litt mer å gå med på slutten, men for all del, jeg holdt følge og klarte å gjøre det kjempebra, sier Weng til Nettavisen.

Johaug begynner å flire når hun får høre Wengs vurdering av egen prestasjon.

- Hun sa at hun ble pinnestiv. Jeg skjønte det. Plutselig fikk jeg den luka. Jeg bare «hva skjedde her?», sier Johaug til Nettavisen.

PALLEN: Therese Johaug vant fellesstarten i Tour de ski i Lenzerheide lørdag. Heidi Weng kom på 2. lass og svenske Ebba Andersson kom på 3. plass. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Tenkte det verste



Weng tok likevel andreplassen, men forklarer at det var helt avgjørende at hun fikk hjelp av Ebba Andersson, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som jaget i gruppen bak.

- Jeg var så stiv. Jeg tenkte det verste og trodde at det kunne gå ganske mange sekunder for min del. Så kom Ebba, Ingvild og Astrid.

Weng valgte dermed å henge seg på.

- Det holdt akkurat i utforbakkene. Jeg hadde mer enn nok med å følge. Jeg er ganske fornøyd selv med at jeg klarte å holde helt inn for det så litt mørkt ut for min del underveis.

- Jeg hadde ikke hatt sjans hvis det ikke hadde vært for Ebba og Ingvild, forteller Weng.

Svenske Andersson ble til slutt nummer tre, mens Flugstad Østberg tok fjerdeplassen noen centimetere bak svensken.

Tour de Ski fortsetter i Lenzerheide med sprint søndag.