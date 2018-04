Wenger: – Gikk ikke frivillig og gir meg ikke med fotball

Arsène Wenger sa onsdag at han akter å fortsette med fotball etter at tiden i Arsenal er over. Han sa også at tidspunktet for avskjeden ikke var hans valg.

68-åringen offentliggjorde forrige uke at han gir seg ved sesongslutt etter 22 år som Arsenal-manager.

– Tidspunktet var ikke min avgjørelse, sa franskmannen på sin pressekonferanse foran torsdagens europaligasemifinale mot Atlético Madrid.

Den siste uken er han blitt linket med en rekke jobber i fotballen. Han sa at han ikke vet hva neste oppgave blir, men gjorde det klart at han ikke akter å pensjonere seg.

– Kommer jeg til å ta en hvilepause? Jeg vet ikke. Jeg har alltid satt min stolthet i å gjøre mitt beste helt til siste dag av kontrakten. I øyeblikket vil jeg ikke forplikte meg til noe, sa han og la til et «helt klart» på spørsmål om han kommer til å fortsette å jobbe i fotballen.

Passende

Om Arsenal skulle greie å vinne europaligaen, vil klubben være tilbake i mesterligaen etter bare ett års fravær.

Etter tre Premier League-titler og sju FA-cuptitler på sine 22 år i klubben vil det være en passende avskjed for manageren som førte Arsenal til de store pengene i mesterligaen år etter år da klubben trengte det som mest.

– Finnes det en perfekt avskjed? Jeg vet ikke. Jeg ønsker å gjøre det beste jeg kan. Vi er blitt utfordret mentalt, og jeg har sett spillerne ta opp hansken, sa Wenger.

Spesielt

– Denne gruppen spillere fortjener noe spesielt, og jeg ønsker å oppnå det sammen med dem. Min største tilfredsstillelse ville være å ha suksess med de spillerne jeg har.

Tidligere Barcelona-trener Luis Enrique er nevnt som en mulig etterfølger for Wenger, og franskmannen stiller seg alt annet enn avvisende til den muligheten.

– Jeg vil ikke påvirke, men selvsagt har jeg høye tanker om Luis Enrique, sa han.

