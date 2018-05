Wenger: – Jeg er fortsatt i en sjokktilstand

Arsenal-manager Arsène Wenger innrømmer at han enda ikke har klart å ta inn over seg at tiden i London-klubben er over.

Nylig ble det kjent at franskmannens 22 år lange periode som manager i Arsenal er over foran neste sesong.

Fra London-klubbens side ble det kommunisert at partene var enige om avgjørelsen, men Wenger har i ettertid gått langt i å bekrefte at han gir seg mot sin vilje.

68-åringen går troféløs ut av sin siste sesong i Arsenal og klarte heller ikke lede klubben til spill i mesterligaen neste sesong. Han hadde i utgangspunktet kontrakt ut neste sesong.

PL-legende

Hva han skal bruke tiden på framover, har Wenger enda ikke klart for seg.

– Det er for tidlig å vite hva som blir det neste, sier Wenger i et intervju med den britiske storavisen The Guardian.

Intervjuet ble gjort i Paris tidligere denne uken.

– Jeg har fortsatt ikke ryddet pulten min, og på én måte er jeg fortsatt i en sjokktilstand, tilføyer managerlegenden.

Videre sier 68-åringen at han har gitt seg selv frist til 14. juni, dagen da sommerens fotball-VM innledes, med å bestemme seg for hvor veien går videre.

– Spørsmålet er om jeg vil fortsette å trene lag, være på benken, eller om det er tid for å innta en annen rolle? Det eneste jeg kan si sikkert er at jeg vil fortsette å jobbe, sier han – og tilføyer:

– Jeg har venner som sier de kan ligge på stranda hele dagen i ferien, og den evnen misunner jeg dem. Det klarer nemlig ikke jeg. Jeg kjeder meg. Jeg må gjøre noe og ha en utfordring.

Wenger har ledet Arsenal til tre Premier League-titler i sin svært innholdsrike karriere. I 2003-04-sesongen gikk franskmannens lag ubeseiret gjennom den engelske toppserien.

Sju FA-cuptitler har det også blitt.

Nytt kapittel

Wenger er i tvil om han i såpass høy alder skal gå løs på en ny krevende manageroppgave.

– Vil jeg fortsette å lide så mye? spør franskmannen.

– Jeg vil fortsette å forsvare mine ideer som fotballtrener, det er helt sikkert. Rent spontant vil jeg si at jeg ønsker å fortsette, men sikker kan jeg ikke si at jeg er, fortsetter han.

68-åringen, som sier han har «levd og pustet fotball i alle år», avviser at han har hatt samtaler med ledelsen i Paris Saint-Germain om en rolle i den franske storklubben.

Tiden som nå venter kaller han et nytt kapittel og en bunke blanke sider som ligger foran ham. Det gjør det hele også litt spennende.

(©NTB)

Mest sett siste uken