Wenger frykter krevende spillerjakt

Arsenal-manager Arsène Wenger innrømmer at Arsenals exit fra europaligaen vil gjøre det vanskeligere for klubben å tiltrekke seg nye spillere.

Torsdag tapte Arsenal semifinalen i europaligaen 1-2 sammenlagt mot spanske Atlético Madrid. London-klubben går dermed inn i sin andre strake sesong uten å delta i Europas gjeveste klubbturnering.

En billett til mesterligaen via seriespill er allerede rotet bort, og Arsenal må i stedet kjempe for sjetteplassen i Premier League. En finaletriumf i europaligaen ville gitt mesterligaplass, men også den muligheten er nå borte.

Utslått i Europa og sjanseløs på ligasuksess er ikke den avslutningen Wenger hadde håpet på etter 22 år som sjef i Arsenal. Franskmannen gir seg ved sesongslutt.

– Det er mulig, ja, svarte Wenger da han av Sky Sports fredag ble spurt om det vil gjøre det vanskeligere for Arsenal å hente nye spillere uten spill i mesterligaen.

Siste gang

– Men jeg mener at vi har nok styrke i stallen nå, og man finner alltid en eller to som ønsker å komme til klubben. Jeg vet ikke hvor vanskelig det kommer til å bli, men jeg ønsker at klubben skal gjøre et godt overgangsmarked, tilføyde veteranen.

Søndag leder han laget for aller siste gang på Arsenals hjemmebane når Burnley kommer på besøk. Da er det ventet at det vil bli taler og gjort festivitas på den 68 år gamle manageren.

Hvordan fansen vil reagere er usikkert. Mange har gitt uttrykk for at de er glade for å se franskmannen forsvinne ut dørene.

Har sjanser

Burnley kommer ikke til London i den hensikt å gi Wenger en hyggelig opplevelse i sin siste hjemmekamp. Klubben jakter på sjetteplassen som Arsenal nå innehar. Med seier er det ikke umulig å gå forbi londonerne.

Før kampen ligger Arsenal tre poeng foran Burnley, men har en kamp mindre spilt. I tillegg har London-laget langt bedre målforskjell. Burnley kan med full pott i sine to siste kamper, mot Arsenal og Bournemouth, maksimalt komme opp i 60 poeng. Arsenal har 57 poeng og har igjen Burnley, Leicester og Huddersfield før sesongen er over.

Men Wenger innser at «kjærlighetshistorien» med klubben ikke får den avslutningen han hadde drømt om.

– Jeg er trist, for jeg elsker denne klubben og hva den representerer. Det er ikke lett å forlate de siste 22 årene av livet sitt. Men jeg har taklet vanskelige situasjoner i livet før, og jeg må helt sikkert gjøre det senere også, sier han.

