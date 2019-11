Wenger kobles til Bayern München

Arsene Wenger (70) utelukker ikke managerjobben i den tyske storklubben.

Bayern München er på leting etter en ny manager etter at de søndag bestemte seg for å sparke Niko Kovac.

Klubben blir nå koblet til en rekke store trenernavn, og blant dem som nevnes er tidligere Arsenal-manager Wenger.

Det har gått halvannet år siden franskmannen ga seg i Arsenal og nå virker 70-åringen å være lysten på en ny utfordring.

Ble konfrontert med ryktene



Wenger har det siste året jobbet som fotballekspert for blant annet TV-kanalen Bein Sport i midtøsten, og denne uken fikk han spørsmål under kanalens direktesending i forbindelse med Champions League om han kunne tenke seg Bayern München-jobben.

- Jeg kom hit for å snakke om kampene og du starter hardt her med å sette meg under press, humret Wenger som ikke svarte direkte på ryktene.

70-åringen erkjenner imidlertid at han savner å være manager.

- Selvfølgelig, sier Wenger.

- Fotballkamper, det å vinne fotballkamper, forberede laget til kamper, delte følelser. Det er noe man savner, forklarer franskmannen.

Samtidig legger han ikke skjul på at det har vært godt med en pause etter å ha jobbet kontinuerlig i 36 år som fotballtrener.

- Det å ikke ha det presset på seg i et år tror jeg ikke var så dumt for meg. Folk som kjenner meg sier at jeg er litt mer avslappet nå, og det stemmer, forteller Wenger.

SAVNER JOBBEN: Arsene Wenger takket for seg i Arsenal våren 2018. Foto: Matt Dunham (AP)

Flere kobles til jobben

Det gjenstår å se om savnet er stort nok til at han vil lede Bayern München og ikke minst om tyskerne er interessert i å signere Wenger.

Franskmannen er en av flere som kobles til jobben.

Noen virker med sannsynlige enn andre, men Jose Mourinho, Erik ten Hag, Massimiliano Allegri, Thomas Tuchel og Mauricio Pochettino er managere som blir sett på som mulige kandidater til å erstatte Kovac.

Inntil videre er det Hansi Flick som leder Bayern Münchens førstelag.

Tyskerne møter Olympiakos i Champions League onsdag kveld.