Wenger lover comeback i 2019

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger sier han akter å være tilbake i en trenerrolle tidlig neste år. I hvilken klubb vet han derimot ikke.

Den 69 år gamle trenerveteranen forlot tidligere i år managerjobben i Arsenal etter 22 år. Han har samtidig hele tiden insistert på at han ikke er ferdig med fotballen.

På spørsmål fra Sky Sports om når han er tilbake på sidelinjen, svarer nå Wenger følgende:

– I begynnelsen av neste år.

– Det blir rart å dra et annet sted (enn Arsenal), men jeg kan ikke forteller deg hvor, for jeg vet ikke hvor det blir. Jeg kommer til å være et sted, men vet ikke hvor, fortsetter han.

Wenger sier han er klar og motivert til å ta fatt på treneroppgavene igjen.

– Jeg har hatt en solid hvilepause og sett mye fotball. Jeg har mange gode minner og savner det, sier han.

Under Unai Emerys ledelse har Arsenal fått et oppsving. Det gleder gamlesjefen.

– Jeg blir glad når Arsenal vinner. Jeg føler jeg jobbet hardt, og jeg mener jeg forlot klubben i en god tilstand. I tiden som har gått har jeg vært supporter som alle andre. Jeg ønsker at de skal vinne fotballkamper, sier Wenger.

Arsenal er ubeseiret på sine åtte siste kamper i Premier League.

