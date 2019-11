Wenger og Bayern München skal diskutere ledig trenerjobb

Kommende uke skal Arsène Wenger og Bayern München ha samtaler om den ledige trenerjobben i den tyske storklubben. Det bekrefter den tidligere Arsenal-manageren.

I et intervju med britiske BeIN Sports opplyser Wenger at han har blitt kontaktet av Bayerns styreleder Karl-Heinz Rummenigge om trenerjobben.

– Han spurte meg om jeg var interessert siden de er på jakt etter en ny trener. Jeg fortalte ham at jeg trengte litt tid for å tenke over det, forteller 70-åringen og fortsetter:

– Vi ble enige om at vi skal snakke sammen mer kommende uke siden jeg er i Doha fram til søndag kveld.

Onsdag kveld opplyste Wenger at partene ikke hadde snakket sammen. I den nylige intervjuet presiserer franskmannen at Rummenigge ringte ham da, men at han ikke hadde mulighet til å ta telefonen.

I etterkant ringte Wenger tilbake, og de snakket ifølge ham i fire–fem minutter om jobben.

Wenger har vært uten trenerjobb etter at han forlot Arsenal i fjor sommer etter 22 år i London-klubben.

Nico Kovac fikk sparken som Bayern-trener etter 1-5-tapet mot Eintracht Frankfurt forrige helg. Kovacs assistent Hans-Dieter Flick innehar treneransvaret inntil videre.

(©NTB)