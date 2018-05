Wenger trist og frustrert etter Europa-exiten

Arsène Wenger får ikke den avslutningen i Arsenal som han drømte om. Managerlegenden forlater en storklubb som også neste sesong står utenfor mesterligaen.

En finaletriumf i europaligaen var Arsenals siste håp om å ta seg tilbake til verdens gjeveste klubbturnering, men Atlético Madrid ble for sterk over to kamper i semifinalen. Spanjolene vant returoppgjøret 1-0 og sammenlagt 2-1.

– Jeg er veldig trist og frustrert. Dessverre er det noe man må gå gjennom. Vi skulle ha avgjort dette i den første kampen, sa Wenger.

Arsenal skapte mange sjanser mot Atlético hjemme i London for en uke siden. Wengers lag fikk til slutt 1-0-målet, men klarte ikke å holde nullen til tross for å ha spilt store deler av oppgjøret med én mann mer på banen. På tampen sikret Atlético et sterkt 1-1-resultat.

Bak de beste

I Madrid klarte Arsenal aldri å bryte ned forsvarsmuren til Diego Simeones mannskap. De engelske gjestene måtte score for å ha en mulighet til å avansere, men slapp nesten ikke til i det hele tatt. Oppgaven ble enda tøffere da Diego Costa ga spansk 1-0-ledelse rett før pause.

Wenger ledet Arsenal til mesterligaen 20 sesonger på rad, men det gikk ikke på tampen av hans periode i klubben. Som i fjor havner londonerne utenfor topp fire i Premier League, og det betyr at Arsenal også kommende sesong er utenfor den gjeveste europacupen.

Tiden vil vise hvordan storklubben takler den situasjonen. I sommer skal en ny manager ta over Arsenal-roret etter 22 år med Wenger.

– Nå har klubben tid til å tenke på hva som skjer neste sesong. Jeg mener laget har noen gode ingredienser, og med riktige grep i sommer tror jeg de er konkurransedyktige neste år, sa Wenger etter torsdagens nedtur.

Farvel

Kampen i Madrid var Wengers 250. i Europa som manager. Han har vært i finalen av mesterligaen (Arsenal, 2006), daværende UEFA-cupen (Arsenal, 2000) og daværende cupvinnercupen (Monaco, 1992), men har aldri klart å vinne en europeisk tittel.

68-åringen skal lede Arsenal i tre kamper til før det er slutt. De er mot Burnley (h), Leicester (b) og Huddersfield (b) i Premier League. Spesielt lørdagens møte med Burnley blir spesielt for franskmannen. Det blir hans siste kamp foran egne fans i Arsenals storstue.

Wenger vant tre ligatitler med London-laget (1998, 2002 og 2004). Han er tidenes mestvinnende manager i FA-cupen med sju triumfer.

