Werder Bremen på kanten av stupet

Werder Bremens stolte rekke med sammenhengende sesonger i 1. Bundesliga fotball henger i en sytråd etter 1-3-tapet mot Mainz lørdag.

Siden Bundesliga ble opprettet i 1963 har Werder Bremen bare en sesong vært ute av toppdivisjonen, og det var etter nedrykket for 40 år siden. Med en serierunde igjen er laget to poeng bak Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf-lag på kvalifiseringsplassen.

Robin Quaison og Jean-Paul Boëtius ga Mainz to måls ledelse. Yuya Osako tente et håp for gjestene med sin redusering, men innbytter Edimilson Fernandes fastsatte resultatet i sluttminuttene. Dermed ser det mørkt ut for Werder Bremen.

Klubben som i en av sine storhetsperioder hadde Rune Bratseth som krumtapp i forsvaret kunne vært fortapt allerede lørdag, men Augsburg berget plassen ved å holde Fortuna Düsseldorf til 1-1. Med Fortuna-seier ville Werder rykket ned sammen med Paderborn.

For å sikre kvalifiseringsspill må Werder Bremen slå Köln i siste serierunde og håpe at Fortuna taper for Union Berlin i hovedstaden.

Hertha-seier hjalp Gladbach

Rune Almenning Jarstein holdt nullen da Hertha Berlin slo Leverkusen 2-0. Gjestene falt dermed til 5.-plass, to poeng bak Borussia Mönchengladbach som takket være 3-1-seier over Paderborn nå har den siste plassen som gir mesterligabillett.

RB Leipzig på 3.-plass er bare tre poeng foran Leverkusen, men har overlegen målforskjell.

Wolfsburg og Hoffenheim (som slo Union Berlin 4-0 uten Håvard Nordtveit i troppen) har begge sikret europaligamulighet.

Lewandowski-rekord

Bayern München sikret seriegullet med sin seier i Bremen tidligere i uka, men fikk noe å juble for også lørdag. Robert Lewandowski scoret to ganger i 3-1-seieren over Freiburg og er med 33 mål mestscorende utlending i en bundesligasesong noensinne.

Pierre-Emerick Aubameyang noterte den tidligere rekorden med 31 mål for Borussia Dortmund i 2016-17.

Opp til den tyske sesongrekorden til Gerd Müller på 40 mål, satt i 1971-72, er det for langt.

