Tyske Timo Werners sjansesløsing ble samtaleemnet da Chelsea slo Leeds og klatret opp til tabelltopp i Premier League.

CHELSEA-LEEDS 3-1

Patrick Bamford sendte Leeds i ledelsen etter fire minutter. Den tidligere Chelsea-spilleren rundet Edouard Mendy og puttet ballen i det gapende målet.

Etter ni minutter fikk hjemmelaget en helt utrolig sjanse. Timo Werner stod nærmest på streken, men maktet ikke å få ballen i mål etter at Olivier Giroud stusset en corner videre i feltet.

- Hva i alle dager er det som skjer. Han må jo score mål i den situasjonen. Det er smått magisk at en av Europas fremste målscorere ikke klarer å score i den situasjonen, sa en lettere sjokkert kommentator Peder Mørtvedt.

- Han prøver å sette den med undersiden, han bruker sålen. Han burde jo bare kunne sette den i mål, sier ekspert Solveig Guldbrandsen i pausen.

Giroud utlignet for Chelsea etter 27 minutter. Spissen styrte inn et innlegg fra Reece James med et nydelig touch fra kort hold.

BBC-ekspert Gary Lineker hyller franskmannen for sin innsats.

- Jeg mener Giroud muligens må være den mest undervurderte spissen i fotballen, skriver han.

34-åringen er ifølge Opta den første spilleren som har scoret i seks kamper på rad for Chelsea siden oktober 2001.

Raphinha fikk en god sjanse for Marcelo Bielsa sitt lag etter 55 minutter. Brasilianeren skjøt over etter en smart cornervariant.

Få minutter senere var Kurt Zouma sterkest på en corner i motsatt ende av banen. Midtstopperen steg til værs og stanget Chelsea i ledelsen.

Kvarteret før slutt misbrukte Werner nok en enorm sjanse da han upresset avsluttet rett på Ilian Meslier.

På overtid punkterte Christian Pulisic kampen etter en nydelig pasning fra Werner.

Chelsea tar med det over ledelsen i Premier League før Liverpool og Tottenham spiller sine kamper søndag.

