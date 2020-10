Werner og Ziyech scoret - Chelsea vant komfortabelt i Russland

Russiske Krasnodar yppet seg til tider mot Chelsea, men det var to nysigneringer som skulle bli avgjørende med sine første Champions League-mål for klubben.

Krasnodar - Chelsea 0-4

Sjekk keepertabben i vinduet over!

Sesongstarten har vært en berg- og dalbane for Chelsea så langt, men mot russiske Krasnodar fikk de en opptur.

Callum Hodson-Odoi satt inn kampens første scoring på et langskudd, med god hjelp av en klønete Matvey Safonov i vertenes mål.

Etter pause skulle Frank Lampard & Co få mer å juble for, da Timo Werner og Hakim Ziyech satt inn hver sin scoring.

Christian Pulisic ble byttet inn, og amerikaneren noterte seg på scoringslisten kort tid etter og fastsatte resultatet til 4-0. London-laget vant med det sin første kamp i årets gruppespill i Champions League.

Ny Jorginho-bom

Russiske Krasnodar rystet Chelsea i innledningen, og hadde et par gode muligheter ved blant annet den svenske veteranen Marcus Berg. Avslutningen fra svensken gikk derimot over målet til gjestenes nye keeper Edouard Mendy.

Så skulle gjestene fra London få muligheten fra straffemerket etter at Timo Werner ble felt innenfor sekstenmeteren.

Jorginho fikk ansvaret, men italieneren taklet ikke presset. Forsøket gikk i stolpen, i ryggen på keeper Matvey Safonov og ut. Det var den andre straffebommen på rad, for den ellers så sikre midtbanespilleren.

Like etter var hjemmelaget igjen nære, da skuddet fra Tonny Vilhena gikk via Antonio Rüdiger. Mendy var utspilt, men ballen seilet like til side for målet og Chelsea kunne puste lettet ut.

Enorm keepertabbe

Hakim Ziyech prøvd seg også tidlig i omgangen, og halvveis til hvilen kom et skremmeskudd fra marokkaneren. Matvey Safonov var derimot riktig plassert, og holdt forsøket.

- Ziyech har vært veldig spillbar. Vi har sett mye til han så langt, sa Viasat-kommentator Arnstein Friling underveis.

Chelsea hadde problemer med å få hull på Krasnodars 19 år gamle keeper, men ti minutter før pause kom den første scoringen. Callum Hodson-Odoi dro seg inn i banen og sendte i vei et skudd, som så overkommelig ut for Safonov.

Den russiske sisteskansen klarte på en en eller annen måte å rote ballen inn i buret, og ledelsen var et faktum for gjestene.

- Den skal du ta 49 av 50 ganger Safonov, kom det fra Friling.

Nysigneringene punkterte

Etter hvilen var det Krasnodar som fikk den første sjansen. Yury Gazinsky banket til på volley, men traff ikke helt rent. Det skulle derimot være nok til å sette Mendy ut av spill, men forsøket smalt i tverrliggeren.

Hjemmelaget jaget utligning, og det åpnet for rom for hjemmelaget. Ziyech kom til en meget god mulighet halvveis ut i omgangen, men denne gangen var Safonov sikker i klypene.

Kvarteret før fulltid skulle Chelsea få et nytt forsøk fra straffemerket, og med Jorginho byttet ut, var det Timo Werner som fikk prøve seg. Tyskeren var kontant og dunket inn Chelseas andre scoring i kampen.

Hakim Ziyech var aktiv gjennom hele kampen, og med ti minutter igjen på klokka fikk han endelig uttelling. Marokkaneren dro seg inn i banen, og punkterte kampen for Chelsea.

Innbytter Christian Pulisic ville også være med på leken, og satt inn oppgjørets siste scoring på overtid. Igjen så var det Safonov i Krasnodar-målet som hadde en tvilsom innvolvering.