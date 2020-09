Werner sier Lampard var en viktig grunn til at han valgte Chelsea

Timo Werner var koblet til en rekke storklubber før han endte opp på Stamford Bridge.

Blant dem var Liverpool, som ikke skal ha hatt råd til å hente den brennhete Leipzig-spissen.

Istedet endte Werner opp i Chelsea på en avtale som skal være verdt 53 millioner pund, og mandag ligadebuterte han med målgivende pasning i sesongåpningen mot Brighton.

Nå forteller 24-åringen at manager Frank Lampard virkelig var på da han tidligere i sommer skulle velge ny klubb.

DEBUT: Werner fikk sin første ligakamp for Chelsea mot Brighton. Foto: Richard Heathcote (Pa Photos)

Lampard sendte ham videoklipp

Spissen sier ifølge Daily Mail at den tidligere midtbanespilleren var en viktig årsak til at han valgte nettopp de blåkledde fra London.

- Det var rare tider, for vi kunne ikke møte hverandre og vi møttes for første gang her på grunn av viruset, sier Werner ifølge avisen.

Han forteller at Lampard både ringte, sendte ham meldinger og videoklipp for å overtale ham til å komme til Chelsea.

- Han ringte meg mange ganger, vi hadde mange samtaler, han sendte meg meldinger og noen videoklipp hvor han viste hva slags fotball han ønsker å spille. For meg var det viktige ting å vite før jeg gikk til en ny klubb, sier han.

Mener Premier League passer ham bra

Tyskeren påpeker at det var viktig for ham å komme til en klubb med en visjon som passer hans egen, og mener Premier League er en liga som passer han bra.

- Den er så rask, og raske spillere har virkelig mye rom å angripe i. Det var veldig viktig at han ga meg følelsen av at systemet han spiller passer meg bra, forteller Werner.

Etter en forrykende fjorårssesong for Leipzig, ble Werner raskt koblet til en rekke storklubber. 24-åringen dunket inn mål på bestilling i Bundesliga for det som fort kan være Alexander Sørloths nye klubb, og ga seg ikke før han hadde notert 28 fulltreffer og åtte målgivende pasninger på 34 kamper i ligaen.

Det er knyttet store forventninger til ham i Chelsea, og mot Brighton viste ham fram noe av det som bor i ham.

Han var også involvert da laget tok ledelsen etter at med sin enorme hurtighet kom først på ballen i duell med Brighton-målvakt Matt Ryan.

Situasjonen endte med straffespark, som Jorginho omsatte i mål.