Werner tok Leipzig-farvel med scoring – Röslers Düsseldorf rykket ned

Werder Bremen unngikk direkte nedrykk fra Bundesliga med 6-1-seier over Köln lørdag. Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig er klare for mesterligaspill.

Gullkampen var for lengst avgjort i Bundesliga i forkant av lørdagens avslutning, men det var likevel mye å spille om.

Leipzig, Borussia Mönchengladbach og Bayer Leverkusen kjempet om de to siste mesterligaplassene, mens det ble mye dramatikk da både Werder Bremen og Fortuna Düsseldorf kjempet om å unngå direkte nedrykk.

Werder Bremen sto i stor fare for å rykke ned for første gang siden 1981 og trengte hjelp for å ta seg forbi Uwe Röslers Düsseldorf. To poeng og tre mål bedre målforskjell hadde Düsseldorf å gå på før de skulle ut i kamp mot Union Berlin, mens Werder Bremen tok imot Köln.

Bremen med storseier

Med Düsseldorf-seier hadde Werder Bremen vært sjanseløse på å holde plassen, og selv med uavgjort for Uwe Röslers Düsseldorf så det vanskelig ut for Bremen som i så fall måtte vinne med fire mål.

Vanskelig ble det imidlertid ikke.

For Bremen var heltent på å selv gjøre det de kunne for å overleve og tok ledelsen ved Yuya Osako etter 22 minutter. Før de rakk å doble ledelsen fikk de en håndsrekning fra Union Berlin, som tok ledelsen mot Düsseldorf, men Bremen fortsatte å pøse på fremover for å trygge plassen.

Milot Rashica la på til 2-0 for Bremen etter 27 minutter etter noen frekke skuddfinter, og kun to minutter senere scoret Bremen igjen da Niclas Füllkrug så vidt holdt seg onside før han styrte inn et innlegg til 3-0-ledelse etter halvtimen spilt.

Ti minutter ut i 2. omgang kom den viktige 4-0-scoringen, som gjorde at kun Düsseldorf-seier kunne sende Bremen ned direkte. Veien til seier ble enda lenger for Röslers lag da de slapp inn 0-2-scoringen i sin kamp omtrent samtidig som Bremen scoret sitt fjerde for dagen.

Bremen ga seg ikke før de hadde vunnet 6-1, som gjør at Düsseldorf må ta den tunge veien ned til 2. Bundesliga etter det som til slutt ble et 0-3-tap mot Union Berlin. Bremen kan dermed beholde plassen i Bundesliga dersom de vinner kvalifiseringen mot enten Heidenheim eller Hamburg.

Werner ble historisk i avskjeden

Timo Werner ble klar for Chelsea 18. juni, og lørdag kunne han bli Leipzigs mestscorende spiller samtidig som klubben kunne sikre tredjeplassen på tabellen.

Etter 28 minutter viste han hvorfor Chelsea la vel 600 millioner kroner på bordet. Werner buet løpet sitt perfekt og holdt seg på riktig side av offsidegrensen da Amadou Haidara sendte han alene med keeper.

Werner gjorde ingen feil og scoret sitt 94. mål for Leipzig og er med det klubbens mestscorende gjennom tidene.

Augburg utlignet etter 72 minutter, men ti minutter før slutt var Werner på plass igjen og sikret seier og 3.-plass på tabellen.

Gladbach knep 4.-plassen

Mönchengladbach sikret 4.-plassen da de senket et Hertha Berlin-lag uten Rune Almenning Jarstein eller Per Ciljan Skjelbred fra start.

Jarstein og kona venter sitt tredje barn. Derfor fikk han fri lørdag, mens Skjelbred fikk sine siste minutter for Hertha før overgangen til Rosenborg da han kom inn i pausen.

Trønderen kunne likevel ikke gjøre noe med at Mönchengladbach vant kampen 2-1 etter en tidlig scoring av Jonas Hofmann og et mål fra Breel Embolo drøye ti minutter før slutt. Vedad Ibisevic scoret et trøstemål for Hertha helt på tampen.

Det gjør at Mönchengladbach sikrer den fjerde og siste mesterligaplassen foran Bayer Leverkusen. Lagets stjernespiller Kai Havertz var på benken fra start i 1-0-seieren over Mainz. Det kan ha vært hans siste minutter på banen for klubben da han kom inn med 25 minutter igjen.

