Wessel legger kulekjøringen på is

Hedvig Wessel tar en pause fra verdenscupen i kulekjøring kommende sesong. 22-åringen skal konsentrere seg om frikjøring.

Det bekreftet Wessel på Instagram etter OL-sesongen.

Oslo-jenta har tredjeplass som best fra verdenscupen i 2016. Hun ble nummer 19 i OL i Pyeongchang etter å ikke helt ha fått de resultatene hun ønsket seg denne sesongen. Nå legger hun kulekjøring på vent for å drive med frikjøring. Hun har allerede fått wildcard til Verbier Extreme, som er sett på som den tøffeste konkurransen på frikjøringstouren.

– Jeg har bestemt meg for å ikke kjøre kuler neste år. Det føles veldig riktig å gå for frikjøring nå, og et av målene med Verbier er å få et så godt resultat at jeg kan kjøre mer neste sesong, utdyper Wessel overfor friflyt.no.

– Men jeg utelukker ikke et comeback i kuleløypa senere. Jeg tror jeg kunne gjort det bra i neste OL, men jeg føler på en måte at det meste er gjort også. Dessuten har det vært en nokså tøff økonomisk situasjon, og jeg føler ikke jeg har fått de resultatene jeg har potensial til, i hvert fall ikke denne sesongen, fortsatte hun.

Verbier Extreme kjøres mellom 31. mars og 8. april.

(©NTB)

