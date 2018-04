West Bromwich sjokkerte United og gav Manchester City ligatittelen

Uniteds himmelblå naboer kan juble etter helskrell på Old Trafford.

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH 0-1

Det ble en helsvart dag for Manchester United på Old Trafford etter 0-1-tapet hjemme mot West Bromwich. Tapet betyr nemlig at Manchester City er seriemestre sesongen 2017/2018.

Avgjørelsen falt drøye 20 minutter før full tid da Jay Rodríguez løp ballen i mål etter etter en heading fra Craig Dawson. Hjemmelaget United maktet aldri å utligne.

Seieren er West Bromnwich sin første borteseier i Premier League siden 1-0-seier på Turf Moor i sesongens andre serierunde.

Oppsummeringen på Uniteds dårlige dag kom i form av at Paul Pogba ble byttet ut før timen spilt. Franskmannen slet med å sette sitt preg på kampen, hvilket Everton-legenden Leon Osman kommenterte for BBC.

- Han har vært dårlig og United er bedre uten ham denne ettermiddagen. Dårlig pasning og dårlig bevegelse, sa Osman i BBCs livedekning.

Osman var heller ikke spesielt imponert over Uniteds angrepsspillere.

- Du kan kaste et håndkle på alle fem av Manchester Uniteds angripere. De skaper ingenting, skrev Osman.

Tapet betyr at Manchester United forblir nummer to i Premier League etter 33 kamper spilt, men med fem kamper igjen og 16 poeng opp så er det Manchester City som nå kan juble over seriemesterskapet i England.

For West Bromwich betyr søndagens seier at de står med 22 poeng, og er fortsatt 11 poeng unna trygg grunn. Swansea ligger i skrivende stund på 17. plass med 33 poeng.

- At dette skulle skje hadde jeg aldri trodd. Ferdig nedrykkete West Bromwich, at de skulle klare å mobilisere mer enn Manchester United, etter den oppturen de fikk mot City sist runde, og ikke klarer å følge det opp .. nå var det faktisk ingenting å si på resultatet heller, sa Petter Myhre i TV 2-studioet.

Full feiring



På den blå siden av Manchester kunne de sprette champagne-korken etter West Bromwich sin seier. Venstreback Benjamin Mendy var kjapt ute på sosiale medier.

WE ARE F****** CHAMPIONS @ManCity congratulations boys !!!!!! 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾 — Benjamin Mendy (@benmendy23) April 15, 2018

- Vi er mestre, for f***! Gratulerer, gutter, skriver Mendy på sin Twitter-konto.

Også Manchester Citys offisielle Twitter-konto var kjapt ute med å feire at de nå kan feire seriegullet i Pep Guardiolas andre sesong.





- Vår tid, vår by, skriver City etterfulgt av et bilde for å feire de nybakte seriemesterne.

Også Premier League var kjapt ute med gratulasjoner på sine Twitter-sider.

En som ikke var veldig fornøyd var United-legenden Gary Neville, som jobber i Sky Sports.





- Det blir en lang Monday Night Football (sending på SkySports) i morgen. Vi er på fra klokken syv, ikke se på, skriver en slagen Neville på sin Twitter-konto.

Gonna be a long MNF tomorrow ! We are on at 7pm. Don’t tune in!! — Gary Neville (@GNev2) April 15, 2018





Også West Bromwich passet på å gratulere City etter å ha servert dem seriegullet.

- Vær så god, City, skriver West Brom på sine Twitter-sider.

Sjansefattig



Det var Manchester United som kom best i gang på Old Trafford, og styrte mye av banespillet innledningsvis mot et West Bromwich som desperat trengte poeng.

For bortelaget var det derfor uheldig at David de Gea viste seg som den klassekeeperen han er da han klasket unna Jake Livermores forsøk i det 13. minutt.

«Hele» Old Trafford hylte etter straffe i dewt 18. minutt da Ander Herrera tilsynelatende ble felt av Craig Dawson inne i West Bromwich-boksen. Dommer Paul Tierney vinket spillet videre, men reprisene viste at de rødkledde nok skulle hatt et straffespark.

Likevel burde Romelu Lukaku ha sendt hjemmelaget i føringen minutter senere da Juan Mata spilte han igjennom med en herlig pasning. Kun en vanvittig redning av tidligere United-burvokter Ben Foster stoppet belgieren.

Manchester United slet med å jobbe seg til de store målsjansene på hjemmebane, og spesielt Paul Pogba så ut til å slite på eget gress i den første halvdelen av kampen.

Den franske stjernespillere fikk blant annet et gult kort for en noe absurd hands, da han forsøkte å klaske ballen i mål på et innlegg like før halvtimen spilt.

Samme mann var på farten igjen like før pause da han dunket til fra distanse, men skuddet ble blokkert ut til hjørnespark. Dermed måtte United og Mourinho gå målløse av banen etter den første omgangen.

Dommer Tierney kunne derfor sende lagene til pause på Old Trafford på stillingen 0-0.

Oppsiktvekkende bytte



West Bromwich fortsatte å frustrere vertene tidlig i den andre omgangen. Juan Mata fyrte av fra distanse i det 53. minutt, men forsøket seilet utenfor Fosters lengste stolpe.

José Mourinho valgte å bytte ut Paul Pogba før timen spilt. Franskmannen hadde ikke den beste dagen på jobb, og ble erstattet av landsmann Anthony Martial.

United fikk skrudd opp tempoet litt i det 66. minutt, og Lukaku fikk et perfekt innlegg av Nemanja Matic. Kun en vanvittig redning fra Foster stoppet belgierens kraftheading fra å finne nettmaskene.

Der Manchester United manglet intensitet så skulle West Bromwich vise at de fortsatt vil kjempe mot nedrykket. I det 73. minutt sjokkerte Jay Rodríguez Old Trafford.

Dawson kriget med Matic inne i boksen på corner, og førstnevnte fikk headet ned til Rodríguez som løp inn ledermålet for West Bromwich.

Manchester United jaget på for utligningen på Old Trafford, og sendte innpå Marcus Rashford i håp om å utsette Manchester Citys tittelfest i minst en uke til.

Romelu Lukaku jobbet og slet inne i West Bromwich-boksen, men det villle seg ikke for hverken ham eller lagkameratene mot Premier Leagues tabelljumbo.

Dermed ble det tap for de rødkledde, og på andre siden av byen kan festen starte. Uniteds tap betyr nemlig at Manchester City er seriemestre 2017/2018.

Mest sett siste uken Pepperkakehus til salgs