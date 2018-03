Fem supportere av den engelske klubben West Ham er utestengt på livstid etter at de stormet banen i hjemmekampen mot Burley tidligere denne måneden.

Hendelsen fant sted 10. mars på London Stadium. Kampen ble avbrutt av en rekke baneinvasjoner, og klubbdirektør Trevor Brooking bekreftet at medeier David Sullivan ble truffet av en mynt mot slutten av kampen.

«Livstidsutestengelse fra alle West Hams kamper, både hjemme og borte, har blitt gitt fem personer som tok seg inn på banen», opplyser klubben

I tillegg har flere supportere blitt utestengt på livstid etter å ha kastet mynter eller gjenstander «med intensjon om å skade eller skape uro» under kampen på London Stadium, som bortelaget vant 3–0.

Klubben opplyser at flere personer fortsatt blir etterforsket og at de forventer at disse vil få sin straff før neste hjemmekamp, som er mot Southampton 31. mars.

(©NTB)

