West Ham-kapteinen ber fansen besinne seg

West Ham-kaptein Mark Noble anmoder klubbens supportere om å beholde roen for å unngå en repetisjon av bråket under 0-3-tapet mot Burnley nylig.

Rundt 20 av Premier League-klubbens supportere ble utestengt på livstid som følge av scenene som utspilte seg i den aktuelle kampen. Fem personer tok seg inn på banen på London Stadium 10. mars.

I tillegg tok flere hundre supportere oppstilling i nærheten av VIP-seksjonen, der blant annet klubbeier David Sullivan satt. Sistnevnte skal ha blitt truffet av en mynt, og hele ledelsen måtte til slutt forlate sine seter av hensyn til egen sikkerhet.

I forbindelse med hjemmekampen mot Southampton kommende lørdag, vil ekstra politistyrker være på plass. I tillegg skal det bli satt opp ekstra gjerder mot seksjonen der klubbledelsen sitter.

– Nå trenger vi at alle står sammen og stiller seg bak laget. Positive vibber sprer seg alltid til spillerne på banen, sier lagkaptein Mark Noble.

Han ber om ro i egne supporteres rekker.

Fansen har samtidig varslet en ny protest på utsiden av arenaen i forbindelse med lørdagens kamp.

West Ham står i fare for å rykke ned fra Premier League. Kun to poeng skiller ned til lagene under streken.

(©NTB)

