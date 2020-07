West Ham seirende ut av byderbyet mot Chelsea etter høydramatisk avslutning

Vanvittige scener i London da West Ham tok tre poeng mot bynaboen.

WEST HAM - CHELSEA 3-2

Det var ikke akkurat et fyrverkeri av en førsteomgang vi ble servert fra London Stadium denne tirsdagskvelden.

I byderbyet mot Chelsea var det nettopp gjestene som kom best i gang, men Frank Lampards mannskap slet med å finne hverandre i den avgjørende fasen foran West Hams mål.

Så, ti minutter før pause, trodde David Moyes og resten av West Ham-laget at de hadde tatt ledelsen, litt ut av det blå.

Tomas Soucek fikk til slutt rotet ballen over mållinja, men ballen hadde på et tidspunkt vært innom lagkamerat Michail Antonio - og dermed måtte VAR i aksjon:

VAR: Dette målet ble til slutt annullert.

Når da Chelsea fikk et korrekt idømt straffespark bare minutter senere - som Willian sikkert banket i notene bak Lucas Fabianski, så det ut til å bli en marerittomgang for hjemmelaget.

Men på overtid i omgangen skulle Soucek få sin hevn etter annulleringen tidligere i omgangen. Tsjekkeren raget høyest i duellen med César Azpilicueta, og stanget inn West Hams utligning.

Og bare fem minutter etter pausen skulle begge de to involverte i det annullerte målet ha fått sin hevn.

Antonio dukket opp på rett sted til rett tid i Chelsea-boksen, og fra kort hold kunne West Ham-spissen sende sitt lag i føringen.

Så skulle det følge en periode med massivt Chelsea-press, hvor det nærmest var fascinerende at London-laget ikke fikk dyttet ballen over linja.

Men i det Willian sto klar for å ta frispark fra drøye 25 meter, lå det i kortene at flaksen til West Ham ville ta slutt. Brasilianeren sendte ballen i nydelig bue i det lengste krysset, via stolpen og i mål.

I DYPE TANKER: Frank Lampard måtte reise tomhendt hjem fra London Stadium. Foto: Michael Regan (Reuters)

Og da tok også Chelsea over kampbildet totalt, og det lå i kortene at de blåkledde vil få enda en scoring.

Så skulle det ta helt av på London Stadium.

I kampens siste minutt mistet Chelsea ballen på West Hams banehalvdel, og plutselig hadde Moyes sitt mannskap enorme rom å kontre i. Antonio fant Pablo Fornals, som igjen spilte Andriy Yarmalenko på blank. Innbytteren dro av Rüdiger, før han hamret ballen i nettmaskene bak Kepa.

- For en vanvittig viktig seier for West Ham. Kanskje Premier Leagues viktigste enkeltseier denne sesongen, skrev Kasper Wikestad på Twitter.

Dermed tok West Ham tre ekstremt viktige poeng i bunnsjiktet av Premier League, og Chelsea må se Wolves og Manchester United spise innpå i kampen om topp fire-plassering.