West Ham slo nådeløst tilbake mot Leeds

Angelo Ogbonna avgjorde like før slutt på Elland Road.

LEEDS - WEST HAM 1-2:

Det var lenge en jevnspilt og intens kamp da Leeds United fikk besøk av West Ham fredag kveld.

Men det var til slutt gjestene fra London som stakk av med samtlige tre poeng etter å ha snudd oppgjøret på imponerende vis med en solid andreomgang.

Leeds fikk en drømmestart på kampen da Mateusz Klich sendte hjemmelaget opp i ledelsen på straffe, men London-laget slo brutalt tilbake på dødball.

Først stanget Tomas Soucek inn utligningen for gjestene i første omgang etter et hjørnespark, så headet Ogbonna inn 2-1 ti minutter før slutt. Det målet kom etter at West Ham fikk frispark på venstrekanten.

- Det er veldig imponerende, sier tidligere West Ham-spiss Trevor Morley i TV 2s studio etter kampen.

Latterliggjort for straffespark

Det ble altså en skuffende fredagskveld for Leeds-fansen, men det så lovende ut da Patrick Bamford ble felt av Fabianski allerede etter tre minutter.

Klich skal imidlertid prise seg lykkelig for at han førte Leeds opp i ledelsen fra ellevemeteren. Leeds-spilleren bommet nemlig først på straffesparket og fikk kritikk fra flere hold for forsøket - deriblant i TV 2s fotballstudio.

- Det er en av de verste straffene jeg har sett, sa Trevor Morley.

- Det er et grusomt straffespark. Det er forferdelig dårlig kraft i det. Fabianski har null problemer med å ta den, uttalte TV 2-kollega Erik Huseklepp.

Heldigvis for Klich, fikk han prøve seg på nytt fra straffemerket etter at VAR grep inn da det viste seg at Fabianski ikke hadde stått på streken da straffesparket ble tatt.

På sitt andre forsøk lykkes Klich med å score.

West Ham slo tilbake

Gjestene skulle imidlertid vise seg å slå hardt tilbake.

Banespillet var forholdsvis jevnspilt gjennom hele kampen, men på dødballer fikk hjemmelaget problemer med David Moyes sitt lag.

Etter 25 minutter slo Jarrod Bowen ballen inn i boksen og der raget Soucek høyest. Illan Meslier burde nok gjort en bedre jobb i Leeds-målet, men den unge målvaktet maktet ikke å hindre at West Ham utlignet til 1-1.

West Ham skapte også problemer for hjemmelaget etter hvilen og ti minutter før slutt stod det plutselig 2-1 til gjestene.

Denne gangen var det Aaron Cresswell som fant lagkamerat Ogbonna som kunne juble for sin matchvinner-scoring.

West Hem er nå oppe på 5. plass i Premier League.

