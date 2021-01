West Ham-spiss solgt til Ajax for 230 millioner

Ajax har kjøpt den franske spissen Sébastien Haller fra West Ham. Han har undertegnet en kontrakt på 4,5 år med den nederlandske mesteren.

Haller var ikke noen ubetinget suksess i løpet av halvannen sesong i West Ham, men han bidro med 14 scoringer på i alt 54 kamper for London-klubben. Denne sesongen ble det tre ligamål på 16 kamper.

Fredag ble det klart at 26-åringen fortsetter karrieren i Nederland. Kontrakten strekker seg til slutten av juni 2025. Haller blir dermed gjenforent med Ajax-trener Eric ten Hag, som trente Haller i Utrecht, der det på to og en halv sesong ble sterke 45 ligamål på 90 kamper for spissen.

Serieleder Ajax opplyser på sitt nettsted at klubben betaler 22,5 millioner euro for Haller. Det tilsvarer 233 millioner kroner etter dagens kurs.

(©NTB)

