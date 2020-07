West Ham trygget plassen etter råsterk omgang mot Watford

Declan Rice (21) og lagkameratene kjørte over Watford i fredagens viktige bunnoppgjør.

WEST HAM - WATFORD 3-1:

Plassen i Premier League neste sesong er etter alle solemerker sikret for West Ham etter en overbevisende forestilling mot et vel så presset Watford.

De ledet fullt fortjent med tre mål halvveis, og 3-1-seieren gjør at Hammers nå er nummer 15 på tabellen med 37 poeng etter 36 av 38 kamper. Bournemouth på direkte nedrykksplass har 31 poeng med like mange kamper igjen.

Målforskjellen hos Joshua King og kompani er derimot på hele 12 minusmål mer. Aston Villa på samme poengsum har ytterligere tre mål svakere målforskjell. Dermed skal det mer enn ett lite mirakel til for at en av klubben under streken skal passere West Ham på de to siste kampene.

Englands landslagsmann Declan Rice (21) var mannen som rundet av vertenes sterke førsteomgang med en praktfull scoring.

Suser



- Vi startet veldig bra. Vi gikk opp i 3-0 uventet. Tre flotte mål. Hvis du hadde sagt til oss før kampen at vi skulle lede 3-0, så hadde vi tatt det der og da. Det ble en veldig skuffende andreomgang der vi ikke presterer godt nok som lag, sier Rice til Sky Sports.

Om kremmerhuset av en scoring hadde han mer positive beskrivelser.

- En av de beste målene du har scoret?

- Det er det beste målet jeg har scoret. Det var bare det tredje målet mitt. På oppvarmingen scoret jeg to knallmål. Gutta sier alltid til meg på trening at jeg må skyte mer.

- Det var en god følelse. Med to kamper igjen ville ikke sett bra ut med null mål i løpet av året. Så å få til en scoring på en viktig kveld som denne gjør at jeg er høyt oppe, påpeker Rice.

Manager David Moyes' mannskap har fått opp dampen den siste tida med nedrykksspøkelset truende over seg.

Spiss i storfrom



Michail Antonio har sett ut som en vaskeekte målmaskin på topp, og fortsatte med det fredag kveld.

30-åringen brukte bare fire spilleminutter før han sendte inn ledermålet for Hammers mellom beina på Ben Foster. En aldeles nyderlig stupheading fra den tsjekkiske midtbaneslitrern Tomas Soucek.

Det hele ble kronet med en fantastisk prestasjon av Englands landslagsspiller Declan Rice (21) knappe ti minutter før garderobehvilen.

Den sittende midtbanespilleren var alt annet enn tilbakeholden da han tok med seg ballen fra venstre og nærmet seg 16-meteren til gjestene. Derfra bøyde han ballen inn i den lengste kroken bak Watford-burvokter Foster på helt utsøkt vis.

Watford viste bedre takter etter sidebyttet. Det ble likevel bare med én redusering, som ble satt inn allerede i 49. spilleminutt.

Abdoulaye Doucouré gjorde mesteparten av jobben før han avsluttet i stolperota. returen gikk rett ut til Watford-kaptein Troy Deeney som kaldt plasserte ballen ned i det samme hjørnet Doucouré førsøkte å treffe.

Flere mål ble det ikke på London Stadium.