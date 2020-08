Wigan-anke avslått, nedrykket bekreftet

Wigan fikk ikke medhold i sin anke etter poengstraffen og rykker dermed ned fra engelsk mesterskapsserie i fotball. Det betyr samtidig at Barnsley beholder plassen. Foto: Rui Vieira, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Den engelske fotballklubben Wigan må belage seg på spill på nivå tre etter at anken mot poengstraffen for å settes under administrasjon ble avvist.

Wigan ville på sine sportslige resultater ha berget plassen i mesterskapsserien med klar margin, men klubben ble idømt 12 minuspoeng etter å ha blitt satt under administrasjon i begynnelsen av juni da de nye eierne fra Hongkong medga at de ikke greide å overholde klubbens økonomiske forpliktelser. Uten straffen ville Wigan endt på 13.-plass, men med straffen havnet klubben nest sist og rykker ned i League One. – Vi leverte en velbegrunnet anke, og selvsagt er vi skuffet over avgjørelsen. Klubbledelsen vil nå forberede laget til spill i League One, heter det i en uttalelse på Wigans nettsted. – Det uavhengige disiplinærorganets avgjørelse er endelig og juridisk bindende, sier English Football League i en kommentar og sier at man vil gjøre det man kan for å hjelpe Wigan å overleve den økonomiske krisen. Wigan hadde den imponerende rekken 8-6-1 på sine siste 15 kamper. Med seier over Fulham i siste runde ville laget berget plassen tross poengstraffen, men Wigan ble holdt til 1-1. (©NTB)

