Wigan anker poengstraff

Den engelske fotballklubben Wigan ble 1. juli satt under administrasjon. Nå ankes straffen på tolv minuspoeng.

I henhold til regelverket for den engelske fotballigaen (EFL) er mesterskapsserieklubben trukket tolv poeng som følge av at den er satt under administrasjon.

Poengtrekket blir imidlertid kun gjort gjeldende denne sesongen dersom Wigan skulle berge plassen. Rykker laget uansett ned, starter klubben neste sesong med minuspoeng.

Nå varsles det i alle tilfeller anke. Utfallet av den kan bli avgjørende i kampen for å unngå nedrykk.

Risikerer mer poengtap

– Jeg kan meddele at en anke allerede har blitt lagt fram av våre advokater, og vi har til fredag denne uka med å legge fram en god grunn til hvorfor de tolv poengene ikke skal trekkes, sa Gerald Krasner, én av tre personer som administrerer klubben, på en pressekonferanse tirsdag.

– Jeg gir ingen garanti for at straffen ikke blir pålagt av EFL i henhold til deres regelverk, men vi gjør det vi kan for å enten unngå eller iallfall minimere straffen, fortsatte Krasner.

Videre fortalte han at ytterligere 15 poeng kan trekkes fra neste års poeng i ligaen hvis ikke klubben klarer å betale kreditorene.

Vil kjøpe klubben

Rugbyklubben Wigan Warriors deler stadion med Wigan og har vist interesse for å kjøpe klubben.

Warriors hevder de har fått støtte fra Wigan-rådets leder David Molyneux, og leter nå etter investorer som kan hjelpe med å ta over klubben.

– Vi har gjort sjefene klar over interessen vår og håper å få utforske dette sammen med dem i dagene som kommer, het det i en uttalelse fra rugbyklubben ifølge Sky Sports.

Wigan ligger foreløpig på 16.-plass på tabellen. Et potensielt poengtrekk ved slutten av sesongen vil medføre at de blå- og hvitstripete rykker ned fra mesterskapsserien, såfremt de ikke øker avstanden til bunnlagene med sju poeng på de fem resterende kampene.

Wigan møter QPR på hjemmebane onsdag.

(©NTB)