Wigan i dyp økonomisk krise – satt under administrasjon

Den engelske fotballklubben Wigan er i store økonomiske problemer som følge av effektene koronapandemien har hatt på fotballen.

I en uttalelse fra Wigan onsdag bekreftes det at klubben er satt under administrasjon, melder Daily Mail. Trioen Paul Stanley, Gerald Krasner og Dean Watson fra selskapet Begbies Traynor skal i tiden som kommer styre økonomien.

– Selvsagt har utsettelsen av mesterskapsserien grunnet Covid-19 hatt en betydelig innvirkning på klubbens nylige inntekter, sier Krasner ifølge Sky Sports.

I henhold til regelverket for den engelske fotballigaen (EFL) kan beslutningen om at Wigan settes under administrasjonen medføre at klubben trekkes tolv poeng i årets sesong.

Wigan ligger foreløpig på 14. plass på tabellen, men et potensielt poengtap vil resultere i at Wigan havner nederst og rykker ned.

– Vårt umiddelbare mål er å sikre at klubben fullfører alle resterende kamper denne sesongen og raskt finner interesserte aktører som kan redde Wigan Athletics FC og jobbene til de som arbeider for klubben, sier Krasner.

