Wiilian bekreftet klar for Arsenal

Har skrevet under for tre sesonger i ny londonklubb.

Den brasilianske landslagsstjernen Willian (32) har skrevet under for Arsenal, og bundet seg til klubben i tre år.

Dette er blitt offentliggjort av Arsenal fredag morgen.

32-åringen har dermed fått treårsavtalen han ikke fikk hos sin tidligere arbeidsgiver og Arsenals byrival Chelsea. Willian har bundet seg til Emireates Stadium ut sesongen 2022-23.

- Jeg tror han er en spiller som virkelig kan utgjøre en forskjell for oss, sier Arsenal-trener Mikel Arteta i en kommentar, og tilføyer:

- Vi har fulgt ham gjennom de siste månedene, og vi hadde et klart mål om å forsterke den offensive midtbanen og kantposisjonene. Han er en spiller som gir oss mye anvendelighet, og kan spille i tre ulike posisjoner.

Arteta påpeker at Willian også har verdifull erfaring fra det meste i fotballens verden, men at 32-åringen likevel har ambisjoner om å løfte Arsenal tilbake til toppen.

- Jeg er veldig imponert av samtalene vi har hatt med ham, og hvor sterkt han øsnket å komme hit, sier den spanske treneren.

I engelsk klubbfotball er Willian en merittert og rutinert spiller. Han kan se tilbake på to Premier League-titler og en FA-cuptittel, i tillegg til en Europa League-triumf i løpet av sju sesonger i Chelsea.

Totalt har han spilt 339 kamper, scoret 63 mål og levert 56 målgivende pasninger hos Arsenals londonrival.

For landslaget til Brasil er det blitt 70 kamper og ni scoringer. Han debuterte for «Seleção» i 2011 og var med både under VM-sluttpillet i hjemlandet i 2014 og i Russland-VM fire år seinere.

Med Brasil vant Willian Copa América i 2019, og var også med under samme turnering i 2015, samt under Copa América Centenario året etter.



