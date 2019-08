Wijnaldum gir Klopp ros for humorinnslag

Nederlenderen røper flere hysteriske Jürgen Klopp-historier i forkant av onsdagens supercupfinale.

I forkant av Champions League-finalen mot Real Madrid forrige vår, satt Liverpool-spillerne i garderoben og ventet på manager Jürgen Klopps siste instrukser. Da kommer tyskeren inn, løfter opp genseren og stapper den ned i boxershortsen sin.

- Vi så han hadde på seg Cristiano Ronaldo-boxershorts. Han gjennomførte møtet med overdelen nede i «CR7»-boxeren. Hele garderoben rullet rundt på gulvet i latterkrampe. Det brøt virkelig isen. Vanligvis i de situasjonene er alle seriøse og konsentrerte. Men han var rolig og gjorde denne morsomheten, forteller Georginio Wijnaldum til The Athletic.

Nederlenderen røper at dette er ikke uvanlig for Klopp. Han vet når han skal være seriøs og når han trenger å lette på humøret til spillerne sine. Selv om det i mai 2018 endte i tap for Real Madrid, er Wijnaldum overbevist om at Klopps små morsomheter er bra for laget.

- Han har gjort hundrevis av slike ting. Hvis du ser at manageren har selvtillit og er rolig, så vil det påvirke spillerne. Han er som en farsfigur for spillerne. Med vitsene sine og kroppsspråket så tar han presset bort fra oss, forklarer midtbanespilleren.

KLARE: Jordan Henderson og Georginio Wijnaldum er klare for onsdagens kamp. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Raste mot Henderson

På spørsmål om sin favoritthistorie om Klopp, forteller Wijnaldum om en hendelse som skjedde på trening.

Jordan Henderson hadde vært småskadet, men valgte likevel å delta på trening mot Klopps vilje. Da kapteinen etter kort tid måtte kaste inn håndkledet klikket det for den tyske manageren som kastet capsen på bakken og forsøkte å sparke til den. Da gikk det galt for 52-åringen. Han bommet på capsen, sklei og havnet på ryggen.

- Han reiste seg igjen med en gang og sparket til capsen, men hele hendelsen hadde blitt tatt opp på kamera, så alle lo av det i etterkant. Jeg tror jeg har sett klippet minst ti ganger. I ettertid har vi hat quiz om dette på en samling og da klarte Jürgen å le av det også, sier nederlenderen.

- Veldig spesiell

Wijnaldum sier at han anser manageren som noe mer enn bare en manager. Han vil beskrive han som en god venn som han kan snakke til om alle problemer han måtte ha. Klopp blir beskrevet som nysgjerrig og full av empati.

- Han er veldig spesiell for meg, innrømmer 28-åringen.

Ett år senere skulle det også lykkes for Klopps Liverpool i en Champions League-finale. Tottenham ble slått 2-0, og hele Liverpool by ble snudd på hodet. Som følge av den seieren skal klubben onsdag spille supercupfinale mot Chelsea. London-klubben vant forrige sesongs Europa League.

