Wikestad om Liverpools gullgutter: - De har totaldominert

Torsdag kveld kunne Liverpool-supportere verden over slippe jubelen løs, da klubbens første ligagull på 30 år ble et faktum. Fotball-ekspert Kasper Wikestad var tidlig ute med å spå triumfen.

Få har fulgt de siste sesongenes Premier League-fotball tettere enn TV 2s Kasper Wikestad, som på ingen måte er sjokkert over at Jürgen Klopps mannskap nå er ligamestere. Han er dog overrasket over at det skulle ta så lang tid.

- Jeg har jo ikke særlig følelser for Liverpool fremfor noen andre, men jeg vokste jo opp med at Liverpool var best. De vant jo en haug med ligatitler i mine første leveår, men at det skulle gå 30 år fra 1990, det hadde vel ingen sett for seg. De var jo den dominerende makten i Europa. De har vært nære noen ganger, men i år så har det vært en maktdemonstrasjon fra start til slutt, sier han til Nettavisen.

Kasper Wikestad er mektig imponert over det Liverpool har vist de siste sesongene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Og fortsetter:

- Man skjønte tidlig hvor dette ville gå. Man kan aldri si det høyt, men jeg twitret det da City tapte mot Wolverhampton i desember, og da fikk jeg gjennomgå, sier Wikestad

Tweeten Wikestad sikter til ble publisert etter at Manchester City tapte 3-2 mot Wolwerhampton i desember. Allerede da var TV 2-eksperten overbevist om at gullet skulle til Liverpool.

- Men det har vært klart lenge. Måten de har gjort det på og da. De har totaldominert og overkjørt motstanderen, de har vunnet på dårlige dager og de har vunnet med flaks. De har vunnet på alle mulige måter - i en sesong hvor alt stemmer. De har nesten satt sammen et perfekt lag, forteller Wikestad.

Imponert av det sportslige apparatet

Wikestad er spesielt imponert over hvordan den sportslige ledelsen i klubben har klart å sette sammen laget som de siste to sesongene har vunnet både Champions League og Premier League.

- Det Jürgen Klopp og det sportslige apparatet har fått til er utrolig imponerende. De har gjort lure kjøp, de har utviklet egne spillere og også utviklet de som har blitt hentet inn, sier en entusiastisk Wikestad.

Eksperten ønsker ikke å trekke noen slutninger rundt hvorvidt dette er det beste laget Premier League har hatt æren av å se. Han er dog ikke i tvil om at dette laget absolutt kan måle seg med de største Liverpool-lagene gjennom tidene.

- Denne sesongen har ingen vært i nærheten av Liverpool. Det er vanskelig å si om dette er de beste tittelvinnende laget. Arsenal har gått ubeseiret gjennom en sesong, Manchester United har hatt noen dominerende sesonger, Chelsea i 04/05, og Manchester City nå i to sesonger... Men det kan være, sier Wikestad og fortsetter:

- De er i alle fall der oppe, men det er vanskelig å sammenligne. Men at de vant Champions League - og at de vinner Premier League nå, gjør at de i alle fall er helt der oppe med de beste Liverpool-årgangene. Det har vært så mange øyeblikk denne sesongen. Kampen hjemme mot Leicester for eksempel, hvor de bare nektet å avgi poeng. Det har de gjort hele sesongen, og det har vært utrolig imponerende å se.

- De kommer bare til å fortsette

Denne sesongen har Liverpool vært i en klasse for seg selv, men neste sesong går de inn i en ny Premier League-sesong som tittelforsvarer - noe som i historisk sammenheng aldri har vært en enkel oppgave.

Wikestad er likevel klar på at det er ingenting som tyder på at dette eventyret stopper med det første.

- Jeg tror at dette fortsetter. Det å forsvare et ligamesterskap er noe av det vanskeligste man gjør. Det er enormt vanskelig. Man kunne jo tenke at de kunne fått et fall etter forrige sesong, men så skjer det tvert motsatte. Det burde være et bevis på at dette laget bare kan fortsette fremgangen i sesongene som kommer, avslutter TV 2-eksperten.

Feiret med champagne

Pål Christian Møller, leder for Liverpools offisielle supporterklubb i Norge, er i ekstase som følge av at gullet er sikret.

Han feiret, som seg hør og bør, med champagne torsdag kveld.

- Det er en blanding av utrolig lettelse og enorm glede. Vi har ventet i 30 år, og så ble det en ekstra spennende periode her nå med usikkerheten om sesongen i det hele tatt kunne ferdigspilles. Jeg følte meg trygg på at det ville bli avgjort på en eller annen måte, sier Liverpool-mannen videre.

Og legger til:

- Dette er bare helt fantastisk. Det at det bare er avgjort er utrolig deilig. Det ble ikke noe antiklimaks for meg med måten det skjedde på, men det er trist at ikke supporterne får vært tilstede nå på tampen, og at en million mennesker, nordmenn inkludert, ikke får reist over. Vi skulle jo ha storfest i Oslo med egen to-etasjers buss og vi har jo kopi av pokalen og alt, avslutter Møller.