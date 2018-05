Wikheim scoret da Midtjylland la press på Brøndby

Gustav Wikheim scoret det siste målet da Midtjylland slo FC København 2-0 på bortebane og overtok ledelsen i det danske sluttspillet iallfall noen timer.

Herning-laget utkjemper en spennende duell med Brøndby om gullet. Borteseieren i Parken førte Midtjylland til tabelltopp tre poeng foran rivalen, som tar den tilbake om det blir seier over tabelljumbo Horsens senere fredag.

Uansett vil spenningen leve videre til siste runde mandag. Da spiller Midtjylland hjemme mot Horsens, mens Brøndby får AaB på besøk.

Ståle Solbakkens FCK er for lengst ute av gullkampen, men kjemper mot naboen Nordsjælland om bronseplass og europaligaspill. Likevel rullet FCK-tilhengerne fredag ut et banner med bønn om at klubbens svake resultater måtte fortsette mot Midtjylland for ikke å hjelpe erkerivalen Brøndby i gullkampen.

Tabbe i comeback

Sveriges landslagskeeper Robin Olsen var tilbake i FCK-målet etter sin skade. Han har vært ute av spill i tre måneder med en kragebeinsskade. Olsen var ikke heldig da Midtjylland tok ledelsen etter et kvarter.

Frank Onyeka kom fri på en overgang. Da Olsen snublet, fikk Midtjylland-spilleren en enkel jobb med å gjøre 1-0.

FC København radet opp sjanser i jakten på utligning, men keeper Jesper Hansen og tverrliggeren sto vekselvis i veien for avslutningene.

Doblet

FCK dominerte også i annen omgang, men Wikheim doblet ledelsen da han i det 66. minutt løp fra hjemmeforsvaret og overlistet Robin Olsen.

Nordsjælland spilte 0-0 mot AaB fredag og er dermed på tredjeplass ett poeng foran FCK. Det betyr at Solbakkens menn må slå Nordsjælland i Farum mandag for å ta bronsen.

Ulrik Yttergård Jenssen spilte et kvarter som innbytter for Nordsjælland fredag, mens Mathias Rasmussen forble ubenyttet reserve.

