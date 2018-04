Gustav Wikheim scoret i semifinalen i den danske cupen, men hans Midtjylland tapte igjen for Brøndby. Her er han i aksjon for sin tidligere klubb Strømsgodset. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Wikheim scoret, men Midtjylland tapte semifinalen