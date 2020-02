Wild seiret over Vancouver Canucks på hjemmebane

Minnesota Wild tok tidlig initiativet i kampen mot Vancouver Ducks og ledet hele kampen fram til sluttresultatet 4-2.

Vancouver Canucks var i posisjon for forlenge seiersrekken, da de gjestet isen hos Minnesota Wild i San Paul torsdag. Hjemmelaget, med norske Mats Zuccarello, var i medvind etter at de vant en viktig 3-2-seier på overtid over Chicago Blackhawks tirsdag.

Etter seieren tirsdag øynet Wild håp om å sikre seg en plass i sluttspillet. Dette håpet ble ikke mindre etter kampen torsdag kveld.

Da kampen mot Canucks var i gang, lot ikke hjemmelaget sjansene passere ubenyttet. I løpet av første periode sikret Wild seg en trygg ledelse på tre mål. Først sendte Brad Hunt pucken inn i nettet bak Canucks svenske målmann, Jacob Markström, etter seks minutter. Siden fulgte lagkameratene Ryan Hartmann og Kevin Fiala opp med hvert sitt mål, det siste da Wild var i overtall.

Gjestene fra Canada forsøkte å hente inn den solide ledelsen i andre periode, og fikk én redusering da J.T. Miller halvveis i perioden greide å få inn et mål. Mer enn det fikk de ikke til før pause.

Midtveis i tredje periode økte derimot Wild-spiller Zach Parise til 4-1 da han scoret sitt 20. mål for sesongen, mens Wild på nytt var i overtall. Igjen ledet hjemmelaget med tre mål. Halvannet minutt før slutt fikk Antoine Roussel inn nok ett mål for Vancouver Canucks, og slik sett fastsatte sluttresultatet til 4-2 til Wild.

Mats Zuccarello, som har sikret seg seks poeng fra de tidligere fem kampene, tre mål og tre assists, var ikke involvert i noen av målene torsdag. Han var 14 minutter og 3 sekunder på isen.

