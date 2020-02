Wilder hevder kostymet ødela hans sjanser i tittelkampen mot Fury

Deontay Wilder (34) kommer med oppsiktsvekkende forklaring for hvorfor han tapte VM-kampen mot Tyson Fury (31) og varsler samtidig at han vil utløse klausulen for returkamp.

Amerikaneren måtte se seg slått av engelske Fury da Wilders trener kastet inn håndkle i den syvende runden av gigantoppgjøret i Las Vegas natt til søndag norsk tid.

Wilder tapte dermed WBC-tittelen sin i tungvekt til Fury som dominerte store deler av kampen. Amerikaneren måtte blant annet ta telling to ganger i løpet av de syv rundene.

FIKK BANK: Ett av flere slag Tyson Fury fikk inn på Wilder. Foto: Isaac Brekken (AP)

Skylder på kostymet

Det ble på forhånd spådd en jevn kamp mellom de to tungvekterne, men Fury vant oppgjøret fortjent.

Nå hevder imidlertid Wilder i et intervju med Yahoo Sports at han fikk kampen ødelagt allerede da han gikk inn mot ringen. 34-åringen kom inn med et svart kostyme og bruker det som unnskyldning for at kampen endte som den gjorde.

- Han skadet meg ikke i det hele tatt, men fakta er at kostymet mitt var for tungt for meg, sier Wilder til Yahoo Sports.

Amerikaneren forklarer at han mistet kraften i beina og var helt kjørt allerede i tredje runde.

- Det var mange som fortalte meg at det så ut som noe var galt. Og det var det, men i ringen så må man bløffe om mye. Jeg prøvde å gjøre det. Jeg visste at jeg ikke hadde beina med meg på grunn av kostymet, forteller 34-åringen som hevder kostymet veide over 20 kilo.

«FOR TUNGT»: Deontay Wilder mener kostymet ødela kampen for ham. Foto: Joe Camporeale (Reuters)

Oppgitt over treneren



Etter syv runder mente trener Mark Breland, tidligere olympisk mester i weltervekt, at eleven Wilder hadde fått nok.

Breland kastet inn håndkle og pekte på blødningen Wilder hadde i øret.

Den blødningen skulle imidlertid vise seg å være et lite kutt og Wilder er fortsatt lite fornøyd med at Breland stoppet kampen. Det spekuleres nå i at gullvinneren fra OL i 1984 kan få sparken av Wilder.

- Jeg er misfornøyd med Mark fordi vi har snakket om dette mange ganger, sier Wilder som forklarer at han har gitt sitt støtteapparat beskjed om å aldri stoppe kampene hans.

- Jeg forstår at han bare ville mitt eget beste og gjorde det han følte var riktig, men dette er mitt liv og min karriere. Han må akseptere mine ønsker, sier Wilder.

FORBANNET: Deontay Wilder likte dårlig at tittelkampen mot Tyson Fury ble stoppet. Foto: John Gurzinski (AFP)

Vil ha returkamp

Tapet mot Fury var Wilders første på 44 proffkamper.

Han virker imidlertid innstilt på å slå tilbake mot engelskmannen. Wilder forteller til Yahoo Sports at han nå planlegger en reise til Afrika, men at han planlegger å utløse klausulen om en returkamp mot Fury når han returnerer fra sin reise.

Dermed går det mot et tredje oppgjør mellom de to tungvekterne.

Det betyr samtidig at boksefans trolig må vente på en tittelkamp mellom Fury og Anthony Joshua.

Sistnevnte står med de øvrige store VM-titlene i tungvekt og promotør Eddie Hearn har den siste uken uttalt at de prøver å få til en kamp mellom de to verdensmesterne.

Når det blir gjenstår å se.