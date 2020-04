Wilder mente kostymet tappet ham for energi. Nå får han støtte av Fury

Den amerikanske bokseren vant kanskje for beste «ring entrance», men tapte tittelkampen mot Tyson Fury tidligere i år.

Det er ikke uvanlig at boksere gjør litt ekstra ut av veien fra garderoben og ut i ringen, men Deontay Wilder dro det ekstra langt da han skulle forsvare tungvektsbeltet mot Tyson Fury i Las Vegas i februar.

Amerikaneren entret ringen i et enormt kostyme, men etter å ha blitt utbokset og gått på sitt første tap i proffkarrieren mot Fury, uttalte han at den 20 kilo tunge bekledningen gjorde at han fort mistet spruten i beina.

Nå får han støtte fra Fury, som innrømmer at han hadde forventet langt mer motstand da han kapret WBC-beltet på teknisk knockout.

- Selv om det var en fantastisk seier for meg og det var en flott fight, så det bare ikke ut som Wilder var seg selv, sier han til Talksport.

EKSTRAVAGANT: Slik ankom Deontay Wilder ringen mot Tyson Fury. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

- Det kan hende beina hans var slitne

«The Gypsy King» dominerte stort i alle rundene mot en hittil ubeseiret Wilder, og etter at amerikaneren hadde tatt telling to ganger kastet hjørnet hans til slutt inn håndkleet og sørget for at Fury overtok WBC-beltet i tungvektsklassen.

Etter tapet vakte Wilder oppsikt da han skyldte på kostymet han hadde på seg på vei opp i ringen. Han mente vekten gikk utover beina utover i oppgjøret.

Nå blir han møtt med en viss forståelse hos sin overmann.

- Kanskje noen av alle unnskyldningene han kom med er sanne. Det kan hende beina hans var slitne fra kostymet. Kanskje han hadde influensa eller hadde en brukket arm eller noe sånt. Jeg er ikke sikker, for det var ikke den Deontay Wilder jeg forberedte meg på å møte.

Fury forteller at duellen mot Wilder var en av hans enkleste i løpet av karrieren, og sier han er skuffet over mangelen på motstand.

- Jeg trente for 12 runder i hvilket som helst tempo og gikk gjennom et helvete i ti uker på treningsleir. Jeg forberedte meg på den beste bokseren på planeten. Jeg forberedte meg på den mest hardtslående bokseren verden noen gang har sett, sier briten.

IKKE AKKURAT NØKTERNT: Slik entret Tyson Fury ringen mot Deontay Wilder. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Omkamp

Wilder har etter tapet utløst klausulen i kontrakten som gjør at han har krav på omkamp mot Fury for å ha muligheten til å vinne tilbake tittelbeltet.

Ordkrigen er imidlertid allerede i gang ettersom Fury nå gir uttrykk for at han er lunken for å møte Wilder igjen.

Han forteller at han nå håper å finne en motstander som er utfordringen verdig.

Omkampen mellom de to var i utgangspunktet planlagt å bli gjennomført i juli, men som følge av koronaepidemien er oppgjøret nå utsatt til tidligst oktober 2020.

Fury er fortsatt uten tap etter 31 proffkamper. 30 har endt med seier, mens oppgjøret mot Wilder i Los Angeles i 2018 endte med «split decision» etter å ha gått tiden ut.