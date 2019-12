William Aar klar for danske Århus

Mandag ble 22-åringen tatt ut til EM. Tirsdag ble det klart at William Aar blir utenlandsproff fra og med neste sommer.

Det er Århus Håndbold som bekrefter dette på sin nettside tirsdag kveld.

William Aar ble så sent som mandag tatt ut i den norske landslagstroppen til EM som delvis skal spilles på hjemmebane i Trondheim i januar.

Toårskontrakt



Han kommer til den danske klubben fra eliteserielaget Kolstad i Norge.

Den 22 år gamle venstrebacken har signert en toårsavtale med Århus Håndbold og slutter seg til klubben sommeren 2020.

- Først og fremst synes jeg Århus har et bra trenerteam, som jeg tror kan være med på å videreutvikle meg som spiller. Jeg har også fått et godt inntrykk av byen og klubben gjennom de samtaler jeg har hatt med den, sier Aar i en pressemelding.

- Jeg ser fram imot å lære av mine nye lagkamerater og folk rundt klubben. Og så skal jeg bruke tiden fram mot sommeren til å lære mer dansk enn det jeg kan i dag.

Et steg opp



Det er Erik Veje som er hovedtrener i Århus. Han mener den norske landslagsspilleren holder et høyt nivå, men at det fortsatt er en del å gå på.

- Det som er så spennende med William er at han allerede har en riktig bra nivå, men jeg tror også at han kan krabbe fort oppover på stigen i løpet av kort tid. Han dekker treer og er en hurtig spiller med stor løpskapasitet, samtidig som han har god «pondus» på banen. Det er en to-tre ting han kan lære med tanke på å videreutvikle spillet sitt, så jeg gleder meg stort til å jobbe med ham, sier treneren.

22-åringrn ser på den danske ligaen som et steg opp fra den norske.

- Den norske ligaen har blitt vesentlig bedre de siste årene, men den danske ligaen har også blitt tøffere. Mitt inntrykk er at det ikke er noen enkle kamper der, uansett hvem du møter. Mine ambisjoner er å bidra til at Århus klarer seg bra i den danske ligaen og vise at jeg kan prestere i en tøffere liga enn den norske, sier han.