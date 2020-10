William Kvist var Solbakkens FCK-kaptein i en årrekke. Lørdag var han med å gi nordmannen sparken

Den tidligere FC København-kapteinen er en del av styret i storklubben. 35-åringen skal ha hatt en sentral rolle i avgjørelsen om å gi Ståle Solbakken sparken.

Det er den danske storavisen BT.dk som slår dette stort opp i en sak lørdag kveld. William Kvist var i en årrekke kaptein og hærfører i Solbakkens FC København-lag før han la skoene på hylla etter 2019-sesongen og totalt 425 kamper for klubben.

Nå er den tidligere danske landslagsspilleren med 81 kamper for de røde og hvite en sentral del i klubbens styre.

- Selvfølgelig kan jeg forestille meg at jeg har hatt større betydning enn én som ikke vet så mye om fotball, men mer enn det kan jeg vel ikke si. Ja, jeg har vært en del av styret som har tatt dette valget. Selvfølgelig har jeg sett på dette over lengre tid. På den annen side så er det slett ikke meg alene som har truffet denne beslutningen, på ingen måte, det er vel det beste svaret jeg kan gi, sier William Kvist til avisen.

TOK BESLUTNINGEN: Styreformann Bo Rygaard (i midten) og tidligere FCK-spiller og styremedlem William Kvist (til høyre) avbildet i København lørdag. Foto: Olafur Steinar Gestsson (Ritzau Scanpix / NTB)

Omtales som en sjokkavgjørelse

Det var tidlig lørdag morgen at beslutningen om at København-klubben hadde valgt å gi Solbakken sparken ble offentliggjort.

Sviktende resultater i hjemlig serie i 2020 ble oppgitt som årsaken til at nordmannen nå må slutte i jobben han har hatt i en årrekke.

«Det vurderes på bakgrunn av det at det må andre krefter til for å gjenreise laget», heter det i begrunnelsen klubben har kommet med.

Til Berlingske Tidende sier styremedlem Kvist at han og resten av styret ikke hadde tenkt å ta avgjørelsen så tidlig som nå.

- Som et styre så skal man gjerne ha en løpende tankegang omkring, hvis personen fikk en takstein i hodet, om hvordan vi skal gjøre tingene og hvor vi er på vei videre. Kanskje var det også en av grunnene til at jeg kom inn fra starten av og sa at man på et eller annet tidspunkt skal ha et skifte, og ha en følelse på det. Vi hadde på ingen måte håpet at det skulle skje så tidlig som nå, forklarer Kvist.

LYKKELIGERE DAGER: Ståle Solbakken og William Kvist før Europa League-kamp mot Atletico Madrid i 2018. Foto: Anders Kjærbye (Scanpix / AP / NTB)

Kvist skal selv gå inn i en midlertidig rolle som sportslig leder i klubben. Han forklarer at sluttspillet i serien forrige sesong og starten på den inneværende ikke har vært god.

Allikevel har det blitt sagt klubben nok skal komme seg ut av det.

- Men når man startet opp igjen etter pausen med to gode kamper, blant annet mot Manchester United i Europa League, så er det noen negative punkter som er åpenlyse. Så var det Rijeka-kampen (tap i kvalifisering til Europa League), men igjen har styret virkelig jobbet med å ikke ha for varmt vann i blodet, men heller være kalde. Det er også derfor det skjer i dag og at det ikke blir for emosjonelt, sier han videre.

Kvist ønsker ikke å kommentere når han begynte å tenke på at klubben måtte gjøre en endring i trenerstolen. Han vil heller ikke snakke om ryktene som sier at Solbakken selv en dag skulle bestemme hvem som skulle etterfølge han.

Midlertidig trener

Hjalte Bo Nørregård tar over som midlertidig trener i FC København. Han har tidligere vært U19-trener i klubben. Kvist vil som nevnt fungere som sportslig leder samtidig som klubben er i gang med jakten på en ny permanent trener.

Danske Tipsbladet lanserer flere navn som mulige kandidater til å ta over jobben etter Solbakken.

Blant dem er Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen.

- Kunne FC København erstatte Ståle Solbakken med en annen nordmann? Det er absolutt en mulighet og Kjetil Knutsen har enorm suksess i norske Bodø/Glimt, hvor laget er på vei mot en suveren tittel, skriver bladet.

De argumenterer med at FC København de seneste 20 årene primært har hatt utenlandske managere, men om de vil gå for norske Knutsen så må de med stor sannsynlighet vente til etter nyttår.

- Det er vanskelig å se at han forlater klubben før Bodø/Glimt tar mesterskapet, skriver de.

Foruten Knutsen nevnes også Bo Svensson, David Nielsen, Christian Poulsen og midlertidig trener Nørregård som permanente alternativer.

Til slutt trekkes også to rutinerte trenernavn opp som ledige på markeder, nemlig Hans Backe og norske Trond Sollied.

Solbakken ble raskt koblet til jobben som landslagssjef for Norge etter at han fikk sparken. Lars Lagerbäck mislyktes som kjent med å ta Norge til EM-sluttspillet neste sommer etter tap mot Serbia torsdag.