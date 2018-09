Willian matchvinner for Chelsea

Willian scoret kampens eneste mål da Chelsea åpnet europaligagruppespillet med 1-0-seier mot PAOK i Hellas torsdag.

Brasilianeren kom på scoringslista etter sju minutter. Ross Barkley utnyttet enormt rom bak hjemmelagets egen midtbane og dyttet ballen ut til Willian, som satte ballen under keeper og i mål.

Chelsea fortsatte å produsere sjanser i første omgang, men klarte ikke score. Álvaro Morata brant to store muligheter, før Pedro bommet alene med keeper.

Enveiskjøringen fortsatte etter pause, og Willian kunne fort notert seg for hattrick hadde det ikke vært for keeper og et skudd som gikk helt til øverste tribunerad.

Alonso meldte seg også på, men heller ikke han fikk nettsus. Skuddet hans gikk via Fernando Varela og til corner.

Chelsea vant til slutt 1-0, men et skår i gleden var at Pedro måtte geleides i garderoben på overtid. Spanjolen holdt seg til skulderen og skar grimaser da han ble hjulpet av banen.

Vidi fra Ungarn og hviterussiske BATE Borisov er de to andre lagene i gruppe L. BATE vant 2-0 på bortebane i første oppgjør.

