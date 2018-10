Wimbledon tar affære for å unngå maratonkamper

Det blir ingen gjentakelse av den legendariske 11-timerskampen i Wimbledon-turneringen i tennis som fant sted mellom John Isner og Nicolas Mahut i 2010.

Den nevnte kampen ble avgjort på stillingen 70-68 i femte sett.

Wimbledon-arrangøren meldte fredag det innføres tiebreak på stillingen 12-12 i avgjørende sett. For mennenes del vil det gjelde femte sett, og for kvinnene vil det gjelde tredje sett.

Regelen innføres også for junior- og doublekamper.

Beslutningen er tatt sammen med spillere, trenere og andre viktige representanter for sporten.

Arrangørens Philip Brooke sier at regelen innføres for å unngå at kamper skal vare ut over rimelig tid.

(©NTB)

