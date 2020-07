Wimbledon utbetaler millioner i premiepenger tross kansellering av turneringen

Wimbledon deler ut over 117 millioner kroner i premiepenger fordelt på 620 tennisspillere etter at turneringen ble avlyst grunnet koronaviruset.

Det bekrefter The All England Club (AELTC) fredag.

– Umiddelbart etter kanselleringen av mesterskapet rettet vi oppmerksomheten mot hvordan vi kunne hjelpe alle som gjør Wimbledon mulig, sier konsernsjef i AELTC Richard Lewis.

De 256 spillerne som skulle ha konkurrert i hovedtrekningen mottar nesten 300.000 kroner hver, mens de 224 som skulle spille i kvalifiseringsrundene får utdelt 150.000. De resterende pengene blir utdelt til utøvere innen doubles-turneringer og rullestol-tennis.

– Vi er glad for at vi er i en posisjon der vi kan tilby denne utbetalingen som en premie for det harde arbeidet de har lagt ned for å jobbe med rangeringen sin til et punkt der de har fått direkte tilgang til mesterskapet 2020, fortsetter Lewis.

Koronapandemien medførte at konkurransen ble kansellert for første gang siden 1945.

