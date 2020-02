Windingstad måtte se seieren i parallellslalåmcupen ryke

Rasmus Windingstad ble klar til søndagens parallellslalåmrenn, men måtte se Loïc Meillard sikre cupseieren med rennseier i Chamonix.

Ettersom parallellslalåmcupen kun består av to renn, hadde Windingstad en gyllen mulighet til å vinne en cupkule. Til tross for nylige skadeproblemer fikk 26-åringen tommel opp for å konkurrere.

Windingstad måtte imidlertid se cupseieren ryke. Bærum-utøveren kjørte ut i duellen mot Aleksander Aamodt Kilde i 16-delsfinalen.

Det la til rette for at Meillard sikret seg cupkula med seier i Chamonix. Sveitseren vant finaleduellen mot landsmannen Thomas Tumler.

– Jeg tar det egentlig veldig med ro. Jeg synes det var sykt moro å få lov til å være med igjen, sa Windingstad til NRK da det ble klart at cupkula røk for nordmannens del.

Kilde beste nordmann

På vei til finalen slo Meillard ut Kilde i kvartfinalen. 27-åringen ble beste nordmann med sin 7.-plass.

Henrik Kristoffersen seiret over Marco Schwarz, men kom til kort mot Zan Kranjec i åttedelsfinalen. Sloveneren var i mål 13 hundredeler foran Rælingen-utøveren som ble nummer ti.

Timon Haugen tok en sensasjonell 2.-plass i lørdagens slalåmrenn, men klarte ikke å skape overskrifter søndag. 23-åringen kjørte ut mot Luca De Aliprandini i 16-delsfinalen.

Små tapsmarginer

Lucas Braathen måtte se seg slått av Filip Zubcic med ett fattig hundredel i 16-delsfinalen. Det ble også tapsmarginen for Leif Kristian Nestvold-Haugen i duellen mot Loïc Meillard.

I 16-delsfinalen endte også rennet for Fabian Wilkens Solheim som tapte duellen mot Alexis Pinturault. Sebastian Foss-Solevåg var uheldig og kjørte ut i kvalifiseringen.

Kommende uke er det duket for utfor- og super-G-renn i østerrikske Saalbach- Hinterglemm.

